Elezioni Europee: aperture straordinarie degli Uffici Elettorale e Anagrafe

Pisa, 4 giugno 2024 - Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si terranno in Italia le Elezioni per i membri del Parlamento Europeo. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa - via C. Battisti, 53 (Sesta Porta, 4° piano) - osserverà il seguente calendario di aperture straordinarie: giovedì 6 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18; venerdì 7 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18; sabato 8 giugno dalle ore 8 alle ore 23; domenica 9 dalle ore 7 alle ore 23.

Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti saranno invece aperti l’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta e quello della sede decentrata di Marina di Pisa (Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa) con i seguenti orari: sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Presso l’ufficio decentrato di Marina di Pisa sarà inoltre possibile richiedere anche il rilascio della tessera elettorale.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE. Per agevolare l'esercizio del diritto di voto e consentire agli elettori di raggiungere la località di iscrizione elettorale sono previste agevolazioni tariffarie per i viaggi in treno, aereo, via nave o autostrada. Tutti i dettagli sono disponibili nella circolare 49/2024 del Ministero dell’Interno, disponibile a questo link: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2024-05/circ-dait-049-servelet-16-05-2024%20agevolazioni%20tariffarie.pdf.

VOTO ASSISTITO E TRASPORTO PUBBLICO PER ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI. Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, che può essere un familiare o una persona liberamente scelta, purché iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. L'impedimento dev'essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente dal funzionario medico designato dall'ASL, attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Il servizio per il rilascio delle certificazioni sanitarie agli elettori fisicamente impediti sarà attivato dalla ASL a partire da mercoledì 5 giugno fino a domenica 9 giugno. Gli orari, i nominativi dei medici e le sedi sono riportati a questo link: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2024-05/elenco%20medici.pdf.

Gli elettori diversamente abili o con difficoltà di deambulazione nei giorni della votazione potranno usufruire del servizio di trasporto pubblico messo a disposizione dal Comune di Pisa per facilitare loro il raggiungimento dei seggi elettorali. Per prenotare il servizio gli interessati dovranno contattare il numero 800500580 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Risponderanno gli operatori della Pubblica assistenza di Pisa, ai fini della indispensabile prenotazione del servizio. L'organizzazione del servizio verrà programmata in base al domicilio degli utenti ed al seggio di appartenenza.