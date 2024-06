Edilizia sostenibile Corsi al via. Open day al laboratorio Aforisma

L‘edilizia rimane uno dei settori trainanti dell’economia pisana, le imprese hanno forte bisogno di lavoratori, soprattutto qualificati e professionali, e si trovano in difficoltà a trovare candidati disponibili. "Siamo in una situazione nella quale la domanda di lavoro delle aziende è superiore all’offerta, questo significa ottime possibilità di impiego e di primo inserimento, a condizione che il lavoratore sia adeguatamente formato - spiega Francesca Raspanti, responsabile dei corsi IeFP per il centro di formazione Aforisma - con il corso ‘Edilizia Sostenibile’, giunto alla terza edizione consecutiva, offriamo ai giovani tra i 14 e i 18 anni un’opportunità di formazione professionalizzante con insegnamenti teorici e pratici e stage con le aziende del settore". Giovedì 13 giugno alle 16, al ‘Laboratorio Esperienze’ in via Ferraris 16 a Ospedaletto, si terrà l’Open Day di presentazione del corso: occasione per conoscere docenti e allievi dei corsi già avviati che effettueranno una dimostrazione pratica delle attività.

Oltre a lezioni teoriche e laboratoriali, dal secondo anno il corso prevede 800 ore in alternanza rafforzata all’interno di imprese nei campi dell’edilizia, bio-edilizia, rivestimento, intonacatura, tinteggiatura, cartongesso, carpenteria edile. Fondamentale il partenariato con l’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, che dall’inizio degli anni ’80 propone corsi di formazione per rispondere alle esigenze di professionalità e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Gli allievi che parteciperanno al corso potranno fruire di un’ambiente didattico dotato di attrezzature specifiche ed essere formati a livello professionale, con particolare attenzione alla sicurezza, da un team di docenti provenienti dal mondo del lavoro. La sinergia con Cassa Edile, che conta più di 1000 imprese iscritte, fornisce molteplici contatti per stage nei cantieri, dando l’opportunità ai ragazzi di essere inseriti nella realtà lavorativa edile, con reali possibilità di assunzione" continua Valentina Baldacci, coordinatore dell’Ente Pisano Cassa Edile e Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa.

Il percorso di 3 anni permette l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e prevede il rilascio della qualifica di ‘Operatore Edile - Addetto alla realizzazione delle opere murarie’. Per partecipare all’open day, informazioni e iscrizioni, contattare il Centro di Formazione Aforisma telefonando allo 050-2201288, inviando una mail a [email protected], o visitando il sito www.aforismatoscana.net. Il corso del tipo I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse dell’Attività 4.f.4 - “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” - Priorità 4 - “Occupazione giovanile” del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.