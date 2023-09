"Edilizia scolastica a Vecchiano: gli investimenti per l'anno scolastico"

Al via l’anno scolastico a Vecchiano. "Circa 33mila euro di investimento per i vari plessi del nostro territorio comunale: a tanto ammontano le spese a cura delle casse comunali per gli interventi di manutenzione agli edifici - spiega il sindaco Massimiliano Angori (foto) - Nelle varie scuole del comprensorio sono stati eseguiti infatti i seguenti interventi di manutenzione, ossia agli impianti idro-sanitari e dei servizi igienici per circa 7.mila euro, agli infissi interni ed esterni per circa 3.500 euro, agli impianti elettrici per circa 1.000 euro". Il sindaco mette in fila anche le manutenzioni edili per circa 17.000 euro che comprendono anche gli interventi di rimozione e ripristino delle porzioni di intonaco risultate non idonee al termine dell’analisi di rischio, oltre a acquisti di materiali e attrezzature per circa 5.000 euro.