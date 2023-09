"Ecostruttura a basse emissioni a Pisa e Pontedera: l'autodromo dell'Arma".

L’intesa raggiunta al tavolo interistituzionale del 6 settembre a Roma, stando al verbale sottoscritto dagli enti locali e dai vertici delle forze armate, è sulla base di uno studio di prefattibilità tecnica elaborato dal commissario straordinario Massimo Sessa che prevede di realizzare al Cisam una "ecostruttura per le esigenze operative, logistiche e addestrative del Gis e del Tuscania; la riqualificazione e l’efficientamento degli immobili per i reparti già presenti nel sedime (Marina militare e centro addestramento della 2a brigata mobile dei carabinieri); i plessi alloggiativi, utilizzando strutture esistenti e aree limitrofe esterne già urbanizzate; aree comuni anche a servizio della collettività (con percorsi naturalistici e impianti sportivi); la riconversione a bosco delle superfici attualmente edificateurbanizzate non utilizzate, ivi compreso l’ex reattore". Obiettivo del progetto è realizzare "edifici prossimi all’autosufficienza energetica", applicare "criteri minimi ambientali e i principi di bioarchitettura con basso impatto ambientale e ridotte emissioni, "sistemi di riscaldamento e condizionamento con impianti fotovoltaici e solare termico". Toccherà invece al Comune di Pontedera "avviare le procedure di esproprio" della Tenuta Isabella ove realizzare l’autodromo per l’addestramento di guida veloce e sicura.