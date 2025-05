Economia rigenerativa: "I ragazzi restino a Pisa"

Economia circolare, "ancora scarsa sul territorio" e progetti per far restare i giovani sulla nostra provincia. Sabato ai Vecchi Macelli si è svolto in due parti l’evento "Nexterritorio", un progetto Cisl, con Acli, Aforisma Pisa e Jevis, Junior Enterprise di Pisa (col presidente Lorenzo Buccolini), l’associazione studentesca per la promozione sociale. La segretaria Cisl, Giorgia Bumma, racconta l’obiettivo. "L’appuntamento è nato perché avevamo la necessità di parlare di economia rigenerativa sul territorio, un argomento di cui non si discute molto".

Perché?

"Presuppone la parola ’donare’ che insieme all’altra, economia, non si sente spesso. Eppure si basa su un sistema che avrebbe un impatto positivo con biodiversità e un attaccamento al territorio diverso".

E ora non c’è questo attaccamento?

"Dalla ricerca Jevis è emerso che il 90% dei giovani, già dalla quinta superiore vuole andarsene perché non vede un futuro nella nostra provincia".

Perché?

"Non è attrattiva, non offre benessere. Noi volevamo mostrare, far conoscere il territorio ai nostri giovani".

Un obiettivo raggiunto?

"Direi di sì, dato che al test finale proposto, il 90% delle risposte è stato corretto".

Quali realtà avete coinvolto?

"I Comuni di San Giuliano, Calci e Vicopisano. Erano presenti il sindaco Matteo Ferrucci (Vico) e la vice sindaca Valentina Ricotta (Calci). Poi vari sponsor tra cui Treedom, una start up che pianta alberi nei territori che hanno subito disboscamenti".

Quale l’intervento dei ragazzi?

"C’è stata una fase preparatoria lunga con Matteotti, Dini e Carducci. I ragazzi di Jevis sono andati nelle classi terze e quarte svolgendo un pre lavoro per cominciare a far riflettere in modo giocoso sull’economia rigenerativa".

E all’evento?

"Hanno partecipato Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl, per Aforisma la presidente Grazia Ambrosino, per Acli la vice presidente Silvia Innocenti".

Ma si è tenuta anche una parte pratica?

"Sì, con la youtuber Jessica Greco che ha mostrato come realizzare i filmati. I ragazzi hanno poi preparato a loro volta un video per i giovani in cui hanno valorizzato uno dei Comuni a scelta".

Chi ha vinto?

"Il progetto del “Matteotti“ dal titolo Vamos a bailar che comprende un camioncino che gira per i comuni, un’attività che promuove focus sul territorio con rappresentanti del Comune e le storie di chi lo vive. Ma c’erano anche una radio su Vico fatta dai giovani e la riqualificazione del bio bar, sempre a Vico".

Adesso?

"Cercheremo di dare le gambe a questo progetto. La sfida è arrivare a un’economia circolare, sostenibile e rigenerativa".

Antonia Casini