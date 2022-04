Ecografia e chirurgia mininvasiva ginecologica: a Pisa i massimi esperti toscani

Pisa, 6 aprile 2022 - "Ecografia e chirurgia mininvasiva: approccio complementare alla chirurgia ginecologica”: questo il titolo del convegno che si terrà l’8 aprile alle Officine Garibaldi a Pisa (via Gioberti, 39 – inizio alle 9) di cui è responsabile scientifico il dottor Vito Cela - ginecologo dell’Aoup nonché segretario regionale Segi-Società italiana di chirurgia mininvasiva e ginecologica – insieme a Pasquale Florio e Alberto Mattei.



Partecipano i maggiori chirurghi ginecologici della Toscana per discutere del ruolo diagnostico nella donna affetta da patologia, dell’ecografia ginecologica nelle indicazioni alla chirurgia mininvasiva. In particolare, si parlerà di ecografia e chirurgia dell’endometriosi profonda, di ecografia e chirurgia del pavimento pelvico, di ecografia e chirurgia del tumore ovarico. Nel pomeriggio il ruolo dell’ecografia rispetto alle malformazioni uterine e al trattamento chirurgico isteroscopico.



Oggi l’ecografia gioca un ruolo complementare alla chirurgia mininvasiva perché è fondamentale nella diagnosi della patologia ginecologica benigna ed oncologica, ancor più grazie a macchine sempre più sofisticate che permettono di ricostruire in 3D l’anatomia dell’utero per poter fare diagnosi differenziale fra le malformazioni uterine