Ecco la squadra di Michele Conti "Donne e uomini che si impegnano senza altri fini per il bene di Pisa"

di Gabriele Masiero

PISA

"I cittadini chiedono risposte e concretezza, non alchimie politiche che servono solo a garantire il destino politico di qualcuno". Così il sindaco Michele Corti ha presentato ieri nella sede di via Battelli la lista Pisa al centro, da lui stesso ispirata nel marzo dell’anno scorso: una delle tre civiche che lo appoggeranno nella coalizione composta anche da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E ha replicato al centrosinistra che aveva parlato di "laboratorio politico nazionale" dopo l’intesa con il M5S: "Si parla tanto di impegno pubblico e partecipazione ma è sempre difficile decidere di fare un passo in avanti e proporsi con la propria storia personale e professionale ed entrare nella contesa politica. Qui salutiamo donne e uomini che da tempo sono impegnati con le proprie idee, proposte, suggerimenti e che si sono confrontati con gli altri per il bene di Pisa. Senza altri obiettivi". Conti ha anche mandato un messaggio chiaro a pisani e avversari dopo la divulgazione dei recenti sondaggi: "Questa esperienza amministrativa si è mano a mano estesa e ringrazio i partiti che mi hanno sostenuto che lo hanno capito. Del resto, senza un consenso ampio non avremmo affrontato le tante sfide di questi anni dando risposte rapide e concrete ai bisogni reali delle persone e dei quartieri". A nome della lista hanno parlato Silvia Paganelli e Luca Battistini: "Le donne - ha detto la prima - possono essere un motore anche della vita politica perché sono abituate a conciliare lavoro e famiglia e dunque a farsi carico dei problemi altrui", mentre il secondo, figlio d’arte (il padre è stato sindaco negli anni ‘70) ha deciso di candidarsi "perché Conti è la persona giusta al posto giusto".

Di seguito l’elenco dei candidati: Francesco Amato, laureando in scienze politiche e amministratore di una società green; Luca Battistini, ingegnere; Beatrice Cambi, manager; Filippo Candelise, dirigente d’azienda; Salvatore Caruso, preside dell’Ipsar ‘Matteotti’; Annalisa Cerrai, dipendente pubblica; Edoardo Cerri, avvocato; Angelo Ciavarrella, ufficiale dell’esercito; Caterina Costa, pensionata; Dario Del Carratori, dipendente pubblico; Virgilio Di Legge medico e collaboratore sanitario del Pisa; Maurizio Doccini, direttore di Confapi; Dino Dringoli, libero professionista; Elisabetta Facchini, ostetrica; Anna Paola Fagioli architetto; Francesco Fiorindi, manager; Maria Concetta Gugliotta, avvocato; Nicoleta Ion, dipendente aeroportuale; Claudio Marconcini, medico; Luca Marinari, architetto; Luca Melani, medico; Silvia Paganelli, insegnante; Luca Pistoia, bancario; Gabriella Porcaro, avvocato; Frida Scarpa, avvocato; Nicola Serfogli, addetto alle vendite di uno store che vende materiali per l’edilizia; Amanuel Sikera impiegato; Francesca Stoppini, libera professionista; Cordelia Tramontana, avvocato; Alessandra Maria Veronese docente universitaria; David Viola, medico; Lorenzo Vouk, studente lavoratore.