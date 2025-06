Ecco "La donna degli altri". Nuovo romanzo di Castelli

“La donna degli altri” è l’ultimo lavoro di Renzo Castelli, giornalista decano della redazione pisana de La Nazione ed autore prolifico giunto al suo trentaquattresimo libro (ottavo romanzo), in cui ha saputo raccontare la sua città con acume e viva partecipazione mettendone a fuoco momenti della storia ma anche del costume e delle tradizioni. E’ la storia di Adele, una bellissima orfana uscita da un ospizio femminile per affrontare un’esistenza difficile segnata dalla sua condizione di donna, quella stessa che nel romanzo “Ritratto di signora”, Heny James fa dire alla protagonista: “La donna è colei che deve sempre strisciare”.

La vicenda si sviluppa negli anni Trenta del Novecento e ha palcoscenici diversi: l’orfanotrofio femminile, e poi, sedicenne, una ricca fattoria dove Adele può apprezzare le bellezze della natura ma per la prima volta deve fare i conti con la malizia degli uomini.

Gli eventi la portano ad esperienze anche dolorose come la permanenza in una casa di tolleranza prima di approdare, sposa di un giovane medico, a Chisimaio, località della Somalia italiana situata 500 chilometri a sud di Mogadiscio. Qua il marito opera all’interno di una piccola struttura ospedaliera voluta dal regime fascista per antropizzare la colonia che l’Italia ha avuto in dono dalle potenze che hanno vinto la Grande Guerra come premio per essersi schierata con l’Intesa.

Una fervida immaginazione spinge l’autore a creare attorno alla giovane e bella Adele un reticolo di situazioni dal quale, ormai donna, esce con un nuovo incontro che la porta molto lontano, fino a Doncaster, in Inghilterra. Ma a Chisimaio o a Doncaster, come all’orfanotrofio, Adele si sente sempre “la donna degli altri”, sottoposta cioè alle scelte di vita che altri compiono per lei.

E’ questa dolorosa consapevolezza che ha determinato nella giovane il rifiuto della maternità: per non finire “schiava” anche di un figlio dopo esserlo stata di troppi uomini. A Doncaster, però, la sua vita avrà una svolta, e per il lettore sarà una stupefacente sorpresa. “La donna degli altri” (Pegasus Edition, pagg 228, euro 16) è anche sulle piattaforme Amazon, Feltrinelli, Mondadori Store, IBS, libreriauniversitaria.

Francesca Bianchi