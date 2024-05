Ecco i premiati della terza edizione di Ripafiorita

Riparbella, 28 maggio 2024 - Dopo la fine della terza edizione di Ripafiorita, l'iniziativa due-giorni profumata e colorata che ha letteralmente ‘travolto’ il paese di Riparbella lo scorso fine settimana, calamitando pubblico e curiosi, il borgo continua ad essere più bello che mai, carico di colori e fiori. Le tre Infiorate realizzate dai Maestri della Proloco di Fucecchio in occasione di Ripafiorita potranno essere ammirate anche nei prossimi giorni, come le decorazioni che abbelliscono strade e piazze. Un impegno comune, che ha coinvolto tutti. Questi i premi conferiti dalla giuria composta dall’architetto Elena Pirrone (Ambiente/Pianificazione e governo del territorio Comune di Cecina) e dall’architetto Giulia Cerri (libero professionista e membro di varie commissioni edilizie comunali): Categoria commercianti: 1° posto pari merito: Bar da Libero, Bistrot 1986 2° posto: Adage 3° posto: fornaio Verani Ale Categoria cittadini: - Scale, angoli, giardino 1° posto: Wesley Beredonk 2° posto: Roberta Guicciardi 3° posto pari merito: Angela Giuli e Gianna Savarino. - Davanzali/Balconi/terrazze 1° posto: Piero Marchetti 2° posto: Laura Delugi 3° posto: Annamaria Cionini Menzioni speciali: Alberto Pietragrande per via della Noce, Ristorante Piazzetta per installazione di ombrelli sospesi in via di Piazzetta, Adage per il decoro di Piazza Baldasserini. Raffaele Ciciriello per il decoro della chiesetta in via della Madonna e per tutto il paese; Renata Trevisan per le installazioni in Borgo di Sotto e porta del tempo; Serena Ferrari per decorazioni del parco pubblico San Rocchino; Alessandra Beccari per decoro via dell’Uccelliera; Marrico Bartalesi per le creazioni degli uccellini di gesso che hanno ‘arredato’ le fioriere del paese e soprattutto in via dell’Uccelliera; Nadia Gronchi per il decoro di Piazza della Madonna e piazza Marconi.

La terza edizione di Ripafiorita si è tenuta sabato 25 e domenica 26 maggio. Per l'intero fine settimana le vie del paese, situato tra la Val di Cecina e la Maremma Pisana, è diventata un'esplosione di profumi e colori grazie alle installazioni floreali presenti per le vie del centro storico e al concorso indetto tra i cittadini che premierà il migliore balcone, terrazzo, portone fiorito. Durante i due giorni, sono stati tanti gli eventi in programma a tema floreale e non solo. Al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa c'è stato uno stand gastronomico dove è stata servita la famosa zuppa alla riparbellina e tante altri piatti della tradizione. Non sono mancati anche molti divertimenti per bambini, come il il mercatino florovivaistico della domenica, laboratori, feste e tanto altro ancora.