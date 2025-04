Eccellenze locali e sapori campani: al via la 14° edizione di “Banchi di gusto”

Pisa, 1 aprile 2025 – Tutto pronto per la 14° edizione di “Banchi di Gusto”: sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 10 alle 20, le storiche Logge di Banchi si animeranno con l’imperdibile fiera espositiva enogastronomica organizzata da CNA Pisa. Un evento che, ogni primavera, conquista il cuore della città celebrando il meglio della produzione italiana, con un focus speciale sulle eccellenze toscane e, per la prima volta, uno sguardo alla tradizione campana.

Ingresso libero e gratuito, dunque, per la due giorni all’insegna del gusto: dai vini pregiati alle birre artigianali, dai formaggi stagionati ai salumi di alta qualità, senza dimenticare le prelibatezze dolciarie, i prodotti bio e le specialità d’origine campana. Ogni stand sarà un’esperienza sensoriale, con degustazioni e incontri diretti coi produttori, pronti a raccontare storie e sapori autentici. L’evento è organizzato da CNA Pisa con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Terre di Pisa, gode del patrocinio del Comune di Pisa e della collaborazione dei Distretti Rurali pisani, livornesi, della Valdera, del Valdarno Inferiore e della Val di Cecina.

“Banchi di Gusto” 2025 supera per la prima volta i confini regionali, abbracciando la tradizione enogastronomica campana grazie alla collaborazione con CNA Salerno. La Campania sarà la regione ospite di questa edizione speciale, portando con sé un patrimonio culinario ricco e autentico. I visitatori potranno scoprire e assaporare prodotti da forno, colombe artigianali, amari, confetture e un pregiato vino rosé. Imperdibile anche l’incontro tra due diverse culture della pizza: quella pisana e quella campana, con dimostrazioni dal vivo che sveleranno i segreti della panificazione e della tradizione dei lievitati.

“Banchi di Gusto non è solo una celebrazione del cibo, ma un’opportunità per scoprire storie di passione e di imprenditorialità. Una due-giorni che si conferma uno dei fiori all’occhiello della nostra provincia - sottolinea Francesco Oppedisano, presidente di CNA Pisa - con un programma ricco di eventi collaterali: degustazioni guidate, esperienze gourmet, show cooking, presentazioni di libri e laboratori per esplorare tecniche culinarie tradizionali e innovative. Da anni lavoriamo per valorizzare la filiera agroalimentare, creando connessioni tra produttori, cittadini e turisti che scelgono di vivere un’esperienza di turismo sensoriale”.

L’edizione 2025 di “Banchi di Gusto” sarà anche un tributo allo sport, con un omaggio al Giro d’Italia, che quest’anno vedrà Pisa come traguardo finale. Durante la manifestazione, i partecipanti potranno approfondire il legame tra alimentazione e performance sportive, con un focus particolare sulla dieta dei ciclisti. A completare questa fusione tra sport e gastronomia, l’azienda Smile&Ride offrirà un’esperienza unica: il “Smile&Ride di gusto”, un tour in bicicletta alla scoperta delle botteghe artigiane e delle eccellenze gastronomiche di Pisa.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

- Sabato 5 aprile 2025 / 10 - 20 Ore 11. Inaugurazione e taglio del nastro con le autorità. 15:30. Presentazione del libro “Pentole e zodiaco. Il mio gioco da tavola” di Anna Yi Lan Zhang, vincitrice della 14° edizione di MasterChef Italia con firma copie a cura de La Ghibellina. Modera e coordina l’intervista la giornalista Francesca Franceschi 1° Showcooking 17 – 18. “Sapori della Tradizione: Un Viaggio nella Cucina Contadina”, con Giulio Valtriani, Concorrente di Masterchef. Modera e coordina lo showcooking Silvia Trigiani. 2° Showcooking 18 – 19. “Viaggio tra 2 regioni: la Pizza e le Tradizioni Culinarie di Toscana e Campania” con Vito De Vita - Presidente CNA Agroalimentare Salerno e con Stefano Bonamici - Maestro della Pizza Italiana - tre spicchi Gambero Rosso, in uno showcooking a 4 mani. Modera e coordina gli showcooking Silvia Trigiani.

- Domenica 6 aprile 2025 / 10 - 20 Ore 11. “Laboratorio di panificazione e lievitati” con Helga Liberto - Lievitista, CNA Agroalimentare Salerno e Stefano Bernardeschi - Maestro panificatore CNA Pisa. Modera e coordina il laboratorio Silvia Trigiani. 12:15. Laboratorio sull’Olio con l’associazione Strada dell’Olio. Modera e coordina il laboratorio il giornalista Paolo Del Ry 15:30 - 16:15. Ospite d’Eccellenza nel Mondo del Food - Nonna Silvi. Moderano e coordinano l’intervista i giornalisti Francesca Franceschi e Paolo Del Ry. 1° Showcooking 17 -18 “Pasticceria di Famiglia: Dal Passato al Futuro con Dolcezza” con Saverio Madrigali e Tommaso Bernardeschi. Modera e coordina lo showcooking Silvia Trigiani. 2° Showcooking 18:05 – 19 “L’Arte del Gourmet: Storie di Tradizione e Nuove Tendenze” showcooking a 4 mani con lo Chef Emanuele Montella, Titolare del ristorante la Dea Partenope e lo Chef Nicola Micheletti, Titolare della Locanda Sant’Agata e Presidente CNA ristorazione di Pisa. Moderano e coordinano gli showcooking Silvia Trigiani e il giornalista Paolo Del Ry.