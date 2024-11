E’ già Leopolda-mania: "Boom di prenotazioni. Ma è soltanto l’inizio"

La Leopolda è rinata. E le prenotazioni fioccano. Dalla riapertura sotto l’egida di Patrimonio Pisa, la sala storica ha già ottenuto un più lusinghiero tasso di occupazione del 40%. E il primo bilancio di Matteo Dell’Innocenti, amministratore unico della municipalizzata incaricata di valorizzare l’utilizzo di beni immobili del Comune è positivo: "Si tratta di risultati ancora molto parziali e sappiamo che il lavoro è ancora lungo, ma siamo soddisfatti. Per novembre abbiamo già prenotazioni per un tasso di occupazione del 60% e per dicembre del 95%". Segnali incoraggianti che mostrano la vitalità di un centro polifunzionale sul quale sono stati fatti ingenti investimenti per un complessivo restyling anche sotto il profilo delle dotazioni tecnologiche. "Polifunzionalità è la parola chiave - ammette Dell’Innocenti - perché al momento viene utilizzato per eventi aziendali, cene private (probabilmente ospiteremo la cena di Natale del Pisa) ed eventi associativi. Cerimonie, intrattenimento e convegnistica: sono questi i tre macrosettori dai quali siamo ripartiti. Oggi la Leopolda è dotata di un’attrezzatura tecnologica, con tanto di telecamere e regia video, capace di garantire una diretta televisiva di grande qualità. Il nostro obiettivo è restituirla ai pisani al massimo delle sue potenzialità: stiamo lavorando anche per aumentare la sua capienza fino a un massimo di mille posti a sedere per ospitare i grandi congressi".

E l’obiettivo è renderla attraente per tutti: "Vogliamo raggiungere un equilibrio tra un utilizzo sociale e commerciale. Infatti, le tariffe di affitto cambiano a seconda dei soggetti richiedenti: per le associazioni senza scopo di lucro il prezzo di affitto varia dai 300 ai 500 euro per l’intera giornata tra giorni feriali e l’utilizzo nei week end e tra i mille e i 2 mila euro per l’affitto commerciale. Affittiamo anche lo spazio esterno della piazza: per informazioni su spazi e tariffe è possibile telefonare al numero 050 3872111 o inviando una mail a [email protected]".

Gab. Mas.