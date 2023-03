Due realtà pisane nel progetto “TRIPLE”: verso la rivoluzione delle scienze sociali

I partecipanti alla conferenza di presentazione della piattaforma

Pisa, 15 marzo 2023 – Il progetto “TRIPLE” finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020 ha prodotto il suo principale risultato: GoTriple, una piattaforma di scoperta multilingue per le Scienze Sociali ed Umane (SSH). La piattaforma copre 27 discipline delle SSH e supporta attualmente 11 lingue (tedesco, francese, sloveno, ucraino, spagnolo, portoghese, croato, polacco, inglese, italiano, greco). Il progetto ha visto la partecipazione di 22 partner provenienti da 15 paesi, tra cui l’azienda pisana Net7 come partner tecnico che ha coordinato e gestito la realizzazione di GoTriple, e l’Istituto di Linguistica Computazionale ‘A. Zampolli’ del CNR di Pisa.

La piattaforma si dedica a sostenere la creazione di reti accademiche, a favorire le comunità di pratica e a rafforzare la connessione tra la società e la ricerca. Dopo essersi registrati sulla piattaforma, gli utenti di GoTriple possono inserire le proprie competenze e aree di interesse, i progetti in cui sono coinvolti e mettersi in contatto tra loro attraverso un sistema di chat integrato. GoTriple offre inoltre numerose opportunità di scoperta e collaborazione: un sistema di raccomandazione suggerisce pubblicazioni, autori e progetti (ricercandoli tra oltre 7 milioni di pubblicazioni in 11 lingue, 20000 progetti e 5 milioni di autori) in base alle ricerche precedentemente effettuate; il sistema di trust building consente agli utenti di connettersi ad una rete di contatti di fiducia; il servizio di crowdfunding scientifico supporta i ricercatori nello sviluppo di strategie di comunicazione e nel conseguimento di finanziamenti iniziali per i loro progetti.

Gli utenti possono anche annotare le pubblicazioni online e condividerle con altri utenti tramite Pundit. I risultati di ricerca possono essere esplorati e analizzati con due opzioni di visualizzazione (uno Streamgraph e una Knowledge Map). Oltre alla piattaforma di scoperta multilingue, nel corso del progetto sono stati raggiunti altri servizi utili alla comunità della Scienza Aperta. Tra questi ci sono il vocabolario multilingue sviluppato per la piattaforma e basato sui Library of Congress Subject Headings (LCSH), il TRIPLE Training Toolkit, i Deliverables e gli articoli scientifici pubblicati dai membri del consorzio.

GoTriple fa parte del portfolio dei servizi “OPERAS”, un’infrastruttura di ricerca europea che sostiene la Scienza Aperta nelle SSH che ne garantirà anche la sostenibilità a lungo termine. Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile visitare la pagina del sito web: project.gotriple.eu. La piattaforma GoTriple è disponibile su gotriple.eu. Per maggiori informazioni su "OPERAS" è possibile visitare: operas-eu.org.