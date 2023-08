Due con passaporti falsi verso il Regno Unito: presi a Pisa e denunciati

Bloccati dalla polizia di Stato due passeggeri in partenza per Dublino con passaporti falsi. Durante la fase d’imbarco dei passeggeri diretti a Dublino, gli operatori di polizia addetti alle verifiche documentali hanno individuato 2 passaporti falsi. Due uomini di origine cinese, di 35 e 65 anni, hanno infatti tentato di superare i controlli esibendo due passaporti apparentemente rilasciati dalle autorità cinesi. I titoli di viaggio hanno immediatamente destato l’attenzione degli operatori per sospetti sull’autenticità. Una verifica più accurata, effettuata con l’ausilio di sofisticate apparecchiature in uso all’ufficio della polizia di frontiera dell’aeroporto internazionale “Galilei” di Pisa, ha in effetti accertato la falsità dei 2 documenti in quanto aventi caratteristiche non conformi al documento genuino. Ancora una volta è andata a segno l’attività della polizia di frontiera, volta a contrastare il fenomeno di utilizzo di documenti falsi sui voli diretti nel Regno Unito.