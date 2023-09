Droga, soldi e San Giuliano: controlli dei carabinieri nel casolare abbandonato

Droga nel casolare. Nuovi controlli sulle strade da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pisa; l’impegno per la tutela della legalità. I militari della sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Pisa, nelle ore precedenti, esito dei servizi pianificati - nel capoluogo e nell’hinterland - finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, hanno controllato un casolare abbandonato a San Giuliano terme dove era stato notarto un via vai sospetto con bici all’esterno, rintracciando al suo interno due cittadini di origini nord africane. Nella disponibilità di quest’ultimi, veniva rinvenuta la somma in contanti di 940 euro e varie dosi di cocaina, eroina e hashish sequestrate unitamente al denaro, ritenuto dai militari provento di attività illecita. I due sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, in concorso. Inoltre, in un altro contesto, sempre i carabinieri della Compagnia di Pisa - che nel corso dei servizi, hanno identificato 34 persone e 23 mezzi - hanno controllato una persona alla guida di un’auto, denunciandola per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti atti a verificare eventuale assunzione di stupefacenti e, contestualmente, le hanno ritirato la patente di guida.