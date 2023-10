Fermato a Pisa con la droga: aveva ingerito 1,4 chili di eroina e cocaina

Pisa, 6 ottobre 2023 – E’ sbarcato da un aereo proveniente dal Belgio con un carico speciale: 1,4 chili di eroina e cocaina contenuti all’interno del suo stomaco in ovuli ben confezionati. Per questo i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Pisa, congiuntamente ai funzionari dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli della sezione operativa territoriale, hanno arrestato, in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, un cittadino di 38 anni di origine nigeriana proveniente dal Belgio.

L'operazione della guardia di finanza ha consentito il maxi sequestro di droga

Aveva usato la tecnica dei body packers, il cosiddetto “ovulatore”. Il passeggero è arrivato da Bruxelles/Charleroi e ha dichiarato di essere in Italia “per promuovere scopi benefici e associazionisti”. Poi però ha fornito contraddittorie versioni agli operanti, unitamente all’atteggiamento evidentemente nervoso: questo ha indotto sin da subito i militari e i funzionari doganali ad approfondire il controllo: è stato quindi sottoposto a esame RX presso l’ospedale Cisanello di Pisa, al fine di accertare la presenza di sostanze stupefacenti nascoste all’interno del corpo. Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il passeggero aveva ingerito 122 “ovuli” in contenitori plastici rigidi avvolti in strati di nastro adesivo i quali, una volta espulsi, sono risultati contenere sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, per un peso complessivo di 1.452 grammi circa.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere “Don Bosco” di Pisa, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato alla consorteria criminale, per cui sono in corso indagini finalizzate ad individuare ulteriori soggetti coinvolti nel traffico illecito, oltre 80mila euro allo spaccio. Tale operazione conferma come le organizzazioni criminali continuino ad avvalersi di corrieri che occultano stupefacenti nel proprio corpo, in involucri precedentemente ingeriti, ovvero all’interno del bagaglio a seguito.