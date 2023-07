Dottorato nazionale in Life Course Research: aperta la Call for Applications

Pisa, 21 luglio 2023 – Aperta la selezione pubblica per l’ammissione al 39° ciclo (anno accademico 2023-2024) del nuovo Dottorato di Interesse Nazionale in Life Course Research, che fonda un'alleanza tra 29 università italiane, tra le quali l’Università di Pisa. Il termine per la presentazione delle domande è il 7 agosto alle 12.

Il programma di dottorato in Life Course Research promuove lo studio dei percorsi di vita e degli eventi significativi che li modellano da una prospettiva olistica e transdisciplinare. Il dottorato formerà una nuova generazione di studiosi altamente qualificati mediante un approccio “evidence-based” integrato con una forte enfasi sui metodi quantitativi e sull'analisi dei dati. Il programma prevede la costituzione di un Consorzio Scientifico tra studiosi dei settori biomedico, psicologico e socio-demografico. Collegate a queste tematiche di ricerca, il programma offre 55 borse di dottorato tra le quali, nel curriculum socio-demografico, una specifica dell’Università di Pisa: Epidemiologia comportamentale: impatto delle risposte individuali sulle politiche pubbliche di contrasto alle pandemie.

“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato, da parte degli individui, un’ampia gamma di risposte comportamentali tanto ai rischi legati alla malattia pandemica che alle misure di mitigazione, oltre che all’immunizzazione anti-Covid. Risposte, in alcuni casi, disallineate da quelle pubbliche, mentre in altri le hanno rinforzate – spiegano i professori Piero Manfredi e Nicola Salvati dell’Ateneo pisano che seguiranno il progetto collegato alla borsa – Quello che speriamo di ottenere è riuscire, attraverso idonee tecniche statistiche, ad evidenze le varie tipologie di risposte comportamentali registrate durante la pandemia e separarle dagli effetti delle misure decretate dai governi”.

“Da chi si aggiudicherà la borsa di dottorato dell’Università di Pisa ci attendiamo un duplice contributo – aggiungono i due docenti – Nello specifico, lavorando su dati pubblicamente disponibili e relativi a casi studio sia europei che extra-europei, dovranno essere verificate differenti strategie di inclusione di tipologie comportamentali in modelli epidemiologici, con attenzione a preservare l'accuratezza statistica. Oltre a questo, il candidato dovrà fornire le migliori evidenze sul mutuo ruolo giocato dalle risposte individuali rispetto alle risposte centralizzate alla minaccia pandemica”.

Il Dottorato di Interesse Nazionale in Life Course Research offre una struttura didattica multilivello, con corsi online e in presenza presso l’Università di Firenze – dove il dottorato ha la sua sede amministrativa - e presso le Università ospitanti; 30 crediti di didattica disciplinare e transdisciplinare; Winter e Summer School dedicate e fino a 12 mesi di periodo di ricerca all'estero.

Le caratteristiche del Dottorato di Interesse Nazionale in Life Course Research includono: 1) Identità tematica anziché disciplinare; 2) Natura sovra-dipartimentale e sovra-regionale del Consorzio per superare la frammentazione degli approcci locali; 3) Visione integrale e formazione multilivello (nazionale/locale). Per maggiori informazioni: https://www.phd-lcr.com. Per fare domanda: https://www.unifi.it/p12401.html.