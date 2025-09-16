Donazioni: dal Rotary Club dieci poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice

Pisa, 16 settembre 2025 – Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all’Hospice di Pisa. Dieci poltrone per stare accanto ai propri cari in un momento delicato perché “prendersi cura non è soltanto o solo prestare assistenza sanitaria, ma far sentire l’affetto delle persone della nostra vita”, afferma la dottoressa Angela Gioia, direttrice dell’Hospice. E proprio con questo spirito i Rotary Club dell’Area Tirrenica due (Rc Pisa; Rc Galilei, Rc Pacinotti, Rc Cascina e Monte Pisano e Rc Pontedera) nei giorni scorsi hanno consegnato alla dottoressa Gioia la somma necessaria all’acquisto di dieci nuove poltrone da collocare nelle altrettante stanze dell’Hospice di via Garibaldi.

Un service che i Rotary Club hanno condiviso insieme alla Confcommercio di Pisa durante una conviviale all’Osteria Sottosella a Boccadarno alla quale hanno preso parte duecento rotariani guidati dai presidenti Paolo Ghezzi (Pisa), Nelly Mori (Galilei), Luca Paoletti (Pacinotti), Susanna Ferulli (Cascina e Monte Pisano) e Antonino Pagliazzo (Pontedera), e una ampia delegazione della Confcommercio guidata dal presidente Stefano Maestri Accesi e dal direttore Federico Peragnoli.

“Un progetto di grande impatto sociale – hanno sottolineato i cinque presidenti dei Rotary Club dell’Area Tirrenica due – in cui vogliamo sottolineare l’importanza di prendersi cura dell’altro, in ogni istante. Ogni giorno, con il sorriso, perché anche il fine vita merita di essere vissuto sino in fondo con serenità avendo a fianco i propri familiari. Mano nella mano. Proprio come accade all’hospice di Pisa”.