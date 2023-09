Donata ambulanza alla Calp: "Attenzione doverosa al territorio e ai volontari"

La Croce Azzurra Litorale Pisano ha finalmente la sua ambulanza. Ieri mattina, infatti, nei giardini dell’Hotel Cosmopolitan a Tirrenia, è stata donata alla Calp un’autoambulanza per attività di trasporto sanitario ordinario e di soccorso e un pulmino a otto posti per attività di trasporto sociale e sociosanitario per disabili. Una donazione fatta proprio dal Cosmopolitan Group, dell’imprenditore Stefano Bottai e da Marco Graziani direttore dell’hotel. I due mezzi erano stati acquistati a maggio scorso all’asta fallimentare dell’ex Pubblica Assistenza Litorale Pisano. "Il gesto di Bottai e Graziani non era scontato – ha detto Paolo Malacarne, presidente della Calp durante la presentazione dei due mezzi –. Questo per noi rappresenta un grande gesto di fiducia che ci investe di un’importante responsabilità. Un’organizzazione come la nostra vive grazie a vari livelli di volontariato senza cui si muore, che siano questi economici, come imprenditori e attività del territorio che decidono di donare attrezzature o mezzi, oppure volontari che decidono di donare il loro tempo".

Grazie a questi due mezzi, la Calp potrà già dal prossimo mese contribuire alla ripresa di servizi di trasposto sociale e sociosanitario a beneficio della popolazione del litorale pisano. "La nostra è un’impresa giovane, che si sviluppa anche su territori al di fuori di Pisa, ma è qui che abbiamo le nostre radici – ha spiegato Stefano Bottai, imprenditore e amministratore delegato Cosmopolitan Hotels Group -. Volevamo restituire qualcosa con un gesto di attenzione verso le esigenze del litorale. Le imprese devono fare la loro parte – ha spiegato ancora Bottai -. Un atto doveroso nei confronti dei volontari, il loro tempo infatti, tolto alle passioni e alla famiglia a servizio del territorio vale molto più che comprare un’ambulanza".

Alla cerimonia era presente anche l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini che ha esultato per questo importante traguardo: "Un atto non simbolico ma concreto – ha detto l’assessore -, che ricorda l’etica della responsabilità che ha fatto grande in passato la nostra economica. In più, sapere che è presente un servizio sociale e sanitario rende credibile una località turistica come la nostra". Alla cerimonia anche Don Lucian della parrocchia di San Francesco, Tirrenia, che ha benedetto le due vetture e i partecipanti. Un passo in avanti per la Croce Azzurra che sabato 23 settembre inaugurerà anche la sede principale all’interno del distretto sociosanitario di via Andò a Marina di Pisa. La cerimonia di apertura si svolgerà alle 10.

Enrico Mattia Del Punta