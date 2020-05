Pisa, 8 maggio 2020 - Dall'inizio di febbraio a oggi sono stati registrati circa 3.922 nuovi domini con suffisso ".it" legati al tema del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il Registro.it, l'anagrafe dei domini ".it", con sede operativa presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iit).

Il dato segnalato dall'osservatorio, ideato dall'Unità sistemi e sviluppo tecnologico del Registro .it, sarebbe comunque in continua evoluzione. La top ten dei termini usati in questi domini è: coronavirus, covid19, covid, mascherine, mask, virus, mascherina, Italia, free, antivirus. La distribuzione geografica dei nuovi domini "pandemici" fotografa la Lombardia al primo posto in Italia come regione, con Milano prima come provincia. Al secondo posto il Lazio, terza l'Emilia-Romagna e fanalino di coda la Valle d'Aosta. "Se esaminiamo la classifica però la correlazione tra il numero delle registrazioni sul tema e i casi di coronavirus registrati localmente risulta debole", interviene il responsabile di Registro.it e direttore del Cnr-Iit, Marco Conti.