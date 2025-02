Domenica clou a San Rossore. Gran Premi, magia e carnevale

GranPremi, magìa e carnevale. Questo propone oggi l’ippodromo di San Rossore in un pomeriggio che vedrà prove di grandissimo livello a chiudere la stagione dell’ostacolismo. Cioè un Gruppo I (l’unico che si disputi nell’ippodromo pisano, cioè la 77^ Gran Corsa Siepi Nazionale), un Gruppo II (il 33° Criterium d’Inverno per cavalli di 4 anni), un Gruppo III (il 25° premio Neni da Zara in steeple chase). Da segnalare che nella corsa di Gruppo I sarà ancora in pista Mauricius, il fortissimo cavallo della repubblica ceca che resta il vincitore delle tre precedenti edizioni di questa corsa. Nelle edizioni pisane delle tre corse, dopo il loro trasferimento dal programma delle Capannelle, a guidare sempre la classifica dei successi è il fantino della Repubblica Ceca Jozseph Bartos, l’unico che oggi potrebbe ritoccare il suo primato. Fra i cavalli in corsa, se Mauricius sembra poter dominare il campo dei sette partenti della Corsa Siepi Nazionale, fra i sette del Criterium piace Night of Dreams mentre fra i sei dello steeple chase Excellent Drago ha già dimostrato di saper vincere.

Fra le quattro prove riservate al piano spicca il premio Palmerio Agus, condizionata sulla distanza del 1200 metri che ha raccolto al via otto velocisti di rango. La corsa ricorda un fantino che attraversò la bufera prima di ritornare a essere quel campione che si era dimostrato da allievo. Dopo un periodo trascorso nella comunità di San Patrignano, Palmerio Agus tornò a montare per l’allenatore Ettore Pistoletti passando poi ai fratelli Botti e a Paolo Miliani che gli dettero sempre la massima fiducia. In questa opera di recupero si inserì lo stesso patron di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, acquistando alcuni cavalli da corsa e chiedendo i colori di scuderia.

All’inizio di queste note si è parlato di magìa e di carnevale. Come ogni domenica l’ippodromo offre al pubblico di ogni età variazioni allo spettacolo ippico e oggi, sul parterre, si esibirà dopo la 2^, la 3^ e la 5^ corsa ‘Magico Matteo’, un illusionista che stupirà il pubblico. Ma oggi inizia anche il carnevale e a tutti i bimbi che si presenteranno mascherati (e ritireranno il ticket all’ingresso principale) l’ippodromo offrirà zucchero filato.

Sette le corse in programma, si inizia alle 13,45; questi i nostri favoriti: I corsa (steeple chase): Excellent Drago, Vesuvio; II: Winter Charm, Kurrawa, Gap Year; III (siepi): Night of Dreams, Kashs; IV (siepi): Mauricius, Ivo; V: Ottanese, Free Nation, Chiaroscuro; VI: Fulsome, Cuban Slide, Local Girl; VII: Billy the Glory, Killer Coffee, Grease.