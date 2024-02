Dissuasori tra via Flamini e via Garibaldi

Stop alla sosta selvaggia che causa lunghe code e crea sempre più frequentemente problemi ai mezzi del trasporto pubblico locale, come accaduto anche di recente all’incrocio tra via Flamini e via Garibaldi (nella foto) con ben dieci autobus carichi di studenti delle scuole, costretti a ritardi e code per colta delle auto parcheggiate male. L’amministrazione comunale, ha disposto con un’ordinanza lì "istituzione di zone zebrate in via Flamini, su entrambi i lati della strada, per una lunghezza di otto metri, prima della intersezione con via Garibaldi". Tale previsione, si legge nel testo della misura, è da porsi in atto anche con la messa in opera di dissuasori della sosta, come i cosiddetti ‘panettoni’ o comunque strumenti idonei a impedire fisicamente che le macchine possano posizionarsi agli angoli delle strade, rendendo quindi difficili - se non impossibili - le manovre dei mezzi pubblici.

"La decisione, spiega la l’ordinanza, è derivata dalle “istanze ricevute dalla Società Autolinee Toscane, gestore del tpl, per le difficoltà dei bus a svoltare in via Flamini". L’amministrazione ha quindi valutato "l’opportunità di accogliere la richiesta istituendo zone zebrate su entrambi i lati della strada, per una lunghezza di 8 metri, con m.o. di dissuasori di sosta, prima della intersezione con via Garibaldi" e "visto il parere positivo del locale distaccamento della Polizia Municipale".