Disabilità. Il convegno di Anmic

La nuova valutazione di base per il riconoscimento della disabilità è al centro del convegno promosso da Anmic, l’associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, in programma sabato dalle 9 alle 13 all’Hotel Tower Plaza (via Caduti del lavoro, 16) con le conclusioni affidate al presidente nazionale dell’associazione, Nazaro Pagano.

Le nuove procedure prevedono infatti un nuovo procedimento di valutazione di base che farà capo all’Inps e andrà ad unificare tutte le valutazioni del soggetto, incluse quelle volte a favorire l’inclusione scolastica e lavorativa. Secondo Annalisa Cecchetti, presidente di Anmic Pisa, "si tratta di un cambiamento epocale perché finalmente si guarderà alla disabilità non come una limitazione della persona data dalla sua patologia, ma come condizione rimuovibile che non deve limitare la piena capacità e i pieni diritti della persona".

Il convegno intende approfondire i principali cambiamenti introdotti dalla riforma con un focus sulle novità del sistema di valutazione di base, di competenza dell’Inps, e sul diverso ruolo che residuerà alle Asl in questo contesto e si aprirà con la relazione di Elena Vivaldi, professoressa associata di diritto costituzionale Scuola Superiore Sant’Anna.

La nuova valutazione di base sarà esposta da Lorenzo Leoncini, dirigente della direzione centrale salute e prestazioni di disabilità dell’Inps, e Luca Puccetti, presidente della sezione pisana della federazione dei medici di famiglia. A seguire gli interventi di Lucilla Frattura, Domenico Sabia, Simone Pierotti e Raffaele Maddaluno e Lisa Perigino.