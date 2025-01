Dipendenti per l’estate nelle gelaterie all’estero

Eures ricerca personale per gelaterie italiane in Germania e Austria per la stagione 2025. Le posizioni aperte sono circa 200 e il periodo di lavoro va dai mesi di marzo-aprile a settembre-ottobre. I profili richiesti sono camerieri, banconieri e aiuto gelatieri per laboratorio. Per candidarsi è preferibile avere una conoscenza base della lingua tedesca a livello A1 o inglese e avere esperienza nella ristorazione, dimostrare capacità comunicative, flessibilità, attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente. Il contratto prevede un impiego stagionale con orario di 40 ore settimanali e possibilità di straordinari. La retribuzione mensile lorda parte da 2.200 euro ed è previsto un giorno di riposo settimanale. Per ulteriori informazioni: [email protected].