"Difendo i diritti di tutti Anche di chi non vota"

Dalla Pantera negli anni 90 all’impegno ambientalista fino alla militanza con il Movimento 5 Stelle. Andrea Cheli si candida al consiglio comunale nella lista pentastellata a sostegno di Paolo Martinelli.

"Sono da sempre - spiega il candidato - un sostenitore della libera espressione del singolo e dei diritti e anche di chi non vota, come gli animali e gli alberi. Il mio coinvolgimento in politica inizia con le lotte studentesche, poi dopo la laurea ho militato nei Verdi e sono stato eletto presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici alla Circoscrizione 4, per circa 10 anni. Ho contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’Agenzia Energetica provinciale pisana. Con il mio lavoro prima come responsabile ufficio ambiente del Comune di Castagneto Carducci e dopo al Consiglio della Regione Toscana, riesco a coniugare le mie idee con la quotidianità e gli aspetti pratici, dall’applicazione del primo regolamento sulla Bioarchitettura, alla legge sul diritto degli animali e quella sul risparmio energetico, fino agli interventi per mitigare il rumore degli aerei all’aeroporto di Pisa e la realizzazione del sottopasso dei Cappuccini".

Cheli è attivo anche nell’associazionismo come fondatore di Attuttambiente e Aceer, l’associazione certificatori energetici e Energy manager: "Ho contribuito anche alla realizzazione della Fiera Energia alla Leopolda di Pisa, approfondendo a 360 gradi i temi a me cari e fondamentali per continuare ad abitare in modo responsabilmente il nostro pianeta".

Già magistrato di San Marco nel Gioco del Ponte e assistente tecnico informatico all’istituto alberghiero "Matteotti", Cheli si descrive così: "Sono un convinto sostenitore della sostenibilità e della qualità della vita: insieme ai 5 Stelle voglio costruire una città più amica dell’ambiente".