Di scena Puccini, l’America e il dramma di Doria

Puccini, l’America e il dramma di Doria è lo spettacolo di teatro e danza che il Verdi propone domani, mercoledì 5 marzo, alle 21. Firmato da Flavia Bucciero e Antonello Paliotti, lo spettacolo intende restituire frammenti di Giacomo Puccini nella sua umanità e nelle sue contraddizioni: la sua eterna e universale grandezza compositiva e la realtà di provincia della sua Torre del Lago, luogo prediletto, dove riusciva a concentrarsi e a comporre. Ma al tempo stesso si affacciano il dramma della morte della cameriera Doria, i contrasti con la moglie Elvira, la relazione con l’amica Giulia. Il genio musicale di Puccini, quindi, visto in contrasto con le meschinità della provincia italiana di inizio ‘900.

I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Verdi e su www.vivaticket allo speciale prezzo di 10 euro per tutti i settori. La struttura musicale originale di Antonello Paliotti, trae segmenti compositivi dalle partiture delle opere di Puccini e li sviluppa in termini contemporanei, in particolare con riferimenti al periodo tra il primo viaggio di Puccini in America all’inizio del 1907, il dramma di Doria avvenuto a fine gennaio 1909 e il secondo viaggio negli Stati Uniti (Manon Lescaut, Madama Butterfly, la Fanciulla del West). Si serve, inoltre, di apporti musicali che Puccini conobbe e apprezzò durante il suo soggiorno in America, come la musica degli afroamericani, il ragtime e la canzone napoletana della “Little Italy” durante i percorsi in cui Caruso lo accompagnava a New York.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Flavia Bucciero, che firma regia, testo e coreografia e di Antonello Paliotti che firma le musiche rielaborate dagli originali. Sul palco i danzatori interpreti Alice Covili, Alice D’Urso, Camilla Esposito, Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi. Nel ruolo del narratore Giuseppe Amendola, il canto a bocca chiusa è di Aurora Cosimi Loffredo. Video e disegno luci a cura di Simone Tognarelli, Riccardo Tonelli, Lorenzo Cimino.