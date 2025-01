"Democrazie/Mondo" in quattro appuntamenti

L’arte, la cultura, l’attualità. Le fortune e delle sfortune, delle virtù e delle fragilità delle democrazie si discute da molti anni: è il tema al centro della rassegna ‘Democrazie/Mondo’, curata dal professor Arnaldo Testi, dell’Università di Pisa, che propone quattro appuntamenti in auditorium a Palazzo Blu – a partire da domenica prossima 19 gennaio - con altrettanti autorevoli studiosi. Spunti di approfondimento per andare oltre il contesto europeo e nordatlantico, affacciandosi syi paesi nel mondo dove ci sono esperienze che, nelle loro peculiarità, si intrecciano con le nostre per affinità politico-sociali e per conseguenze geopolitiche.

E il primo, domenica, è dedicato proprio al Paese di Houkusai. Con Rosa Caroli, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che parlerà di "Successi e limiti di una democrazia esportata : il caso del Giappone", interrogandosi su come fa una democrazia “importata” nel secondo dopoguerra, imposta al paese sconfitto dalla potenza occupante, a trasformarsi in un genuino sistema rappresentativo.

Domenica 2 febbraio è la volta di Tommaso Bobbio, dell’Università di Torino, che affronta il tema della democrazia dell’India degli ultimi anni, nell’incontro dal titolo ‘India o Bharat? La democrazia indiana tra stato laico e nazione etnico – religiosa’. Sulla scena internazionale, il paese è diventato un attore geopolitico di primo piano. All’interno, sotto la superficie di rivendicazioni gloriose e progetti brillanti, ci sono state crescenti contraddizioni, ulteriori emarginazioni per gli strati più vulnerabili della società, crescenti violenze e insicurezze.

Domenica 16 febbraio sarà Arrigo Pallotti, dell’Università di Bologna, che nell’incontro dal titolo ‘L’Africa sub-sahariana tra democrazia e autoritarismo’, individua le risposte storiche al tema del perché la democrazia abbia fatto fatica ad affermarsi compiutamente in quei paesi.

Infine domenica 2 marzo con Benedetta Calandra, dell’Università di Bergamo, andiamo in America latina. L’incontro si intitola ‘Le transizioni democratiche in America Latina. Argentina e Cile a confronto (1983 – 2023)’, il tema è la transizione dei regimi autoritari in regimi democratici, tra istituzioni della democrazia che si ricreano piuttosto rapidamente e ‘ferite’ che restano aperte nella società. li eventi si terranno nell’auditorium di Palazzo Blu, a Pisa, di domenica mattina alle ore 11:00, a domeniche alternate, a cominciare da domenica 19 gennaio 2025. Gli appuntamenti sono a ingresso libero ma è richiesta la prenotazione su eventbrite.it. Per info palazzoblu.it