“Democrazia afascista”: convegno nella Sala Azzurra della Scuola Normale

Pisa, 12 giugno 2024 – Si intitola “Democrazia afascista” la conferenza che Gabriele Pedullà e Nadia Urbinati terranno a Pisa, al Palazzo della Carovana in Piazza dei Cavalieri, giovedì 13 giugno a partire dalle 16.30. La politologa e storica della filosofia Urbinati, professoressa alla Columbia University e autrice di numerosi saggi sulla democrazia e il suo rapporto con la società dialogherà con il critico letterario Pedullà, professore all’Università Roma Tre e autore di saggi riguardanti la letteratura della resistenza in Italia.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è organizzato dall’Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e intende porre all’attenzione del pubblico il tema dell’origine dell’attuale democrazia in Italia, dal 1948 incardinata nella Repubblica parlamentare. Secondo Urbinati e Pedullà questo ordine politico, che tiene insieme istituzioni e partecipazione, è nato in seguito ad un evento preciso: una lotta, armata e politica, contro un regime autocratico – il fascismo. “Recentemente si è prospettata invece la desiderabilità di archiviare quelle origini per dar vita a una versione avaloriale di democrazia centrata sulla delega elettorale e il potere della maggioranza”. Con queste parole Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà introducono la conferenza in cui esamineranno e metteranno a confronto queste due visioni dell’origine della nostra attuale democrazia, e delle ripercussioni che questa diversità di vedute ha sul piano politico-sociale.

Democrazia afascista è anche il titolo del libro scritto da Urbinati e Pedullà, edito quest’anno da Feltrinelli.

Nadia Urbinati è titolare di una cattedra in scienze politiche alla Columbia University ed editorialista per i principali giornali italiani. Nel 2008 ha ricevuto il titolo di Commendatore della Repubblica per il suo significativo contributo all'approfondimento del pensiero democratico.

Gabriele Pedullà di occupa di letteratura e di cinema, insegna Letteratura italiana presso l’università di Roma Tre. È autore di diversi libri di saggistica e di narrativa. Relativamente ai temi della conferenza ha pubblicato, tra gli altri, La strada più lunga. Sulle tracce di Beppe Fenoglio (Donzelli, 2001: “Premio Moretti”) e una fortunata antologia di Racconti della Resistenza (Einaudi, 2005).