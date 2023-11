Delitto di Giulia, il messaggio di Nuti: "Giusta la laurea: le era dovuta"

L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso il mondo accademico. Cecchettin doveva discutere la tesi in Ingegneria biomedica giovedì scorso. Non lo ha potuto fare. E’ stata uccisa. La ministra dell’Università Annamaria Bernini ha detto: "Le hanno tolto tutto. Lei avrà non una laurea ma la sua laurea. Ho parlato con la rettrice di Padova: non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria, perché le mancava solo la discussione della tesi. È già dottore". La Scuola Superiore Sant’Anna ha una comunità e una dirigenza che è stata profondamente toccata dalla tragica conclusione della sparizione della laureanda Giulia che doveva discutere una tesi in una materia che è nel Dna della stessa Sant’Anna. La Scuola è già vista come punto di riferimento per le posizioni apicali che vengono ricoperte da ricercatrici e docenti. La rettrice Sabina Nuti dichiara: "Credo che la ministra Bernini, con il suo proposito, abbia voluto mandare un messaggio chiaro e cioè un messaggio di incoraggiamento a tutte le studentesse, soprattutto nelle sfidanti materie Stem: non farsi intimidire dalle difficoltà e non fermarsi. C’è stato un evento tragico e tutti, tutti avremmo voluto che Giulia ricevesse nelle sue mani quello che era a lei dovuto dalla carriera universitaria svolta. Il messaggio per me è chiaro ed è quello di non farsi mai bloccare al di là di questo fatto tragico".

La Scuola superiore Sant’Anna è nata recentemente, nel 1986. Nonostante la sua giovanissima età, se la paragoniamo a atenei dai capelli più imbiancati come Padova e Bologna, può vantare già due rettrici. Oltre a Nuti va infatti ricordata Maria Chiara Carrozza oggi presidente del Cnr nazionale. Venendo all’attualità, la Sant’Anna ha come direttore genarale Alessia Macchia, prorettrice Arianna Menciassi e come preside della classe di Scienze Sociali Anna Loretoni. Nella settimana entrante si ricorda che è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza contro le donne.

Carlo Venturini