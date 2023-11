Delitto di aprile . Seung cambia un avvocato

Gianluca Paul Seung di Torre del Lago ha cambiato uno dei legali che lo hanno seguito fino a ora in questo nuovo procedimento che lo vede accusato dell’omicidio della dottoressa Barbara Caopovani. Ha rimesso il mandato dell’avvocato Andrea Pieri sostituendolo con la collega Alessia Ratti del foro di Firenze. Non ancora note le motivazioni. Resta, invece, da quanto si apprende, l’avvocato Gabriele Parrini che lo segue anche per altre questioni pregresse. E’ immente l’inizio del processo per la morte della psichiatra, uccisa ad aprile davanti al reparto che dirigeva, la psichiatria territoriale che la prossima settimana sarà intitolato a lei.

Il processo davanti alla Corte d’Assise comincerà il 13 dicembre, giorno in cui si discuteranno le questioni preliminari, tra cui le costituzioni di parte civile. L’hanno già annunciata l’Asl e l’ordine dei medici di Pisa. La famiglia della professionista è rappresentata dall’avvocato Stefano Del Corso.

Per gli inquirenti, quel 21 aprile, Seung sarebbe arrivato a Pisa col treno e dopo aver ucciso la dottoressa sarebbe poi rientrato a Torre del Lago, non prima di disfarsi dell’arma del delitto, una sorta di bastone mai ritrovato, e delle scarpe rosse, per gli investigatori sono quelle sequestrate in un container in partenza per l’Africa.