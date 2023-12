Del Seppia segna il post Pisano. Ex assessore della Giunta Ceccardi

di Gabriele Masiero

Sarà Luciano Del Seppia, ingegnere di 69 anni, ex dipendente della Regione Toscana in pensione ed ex assessore della Giunta leghista di Susanna Ceccardi, a Cascina, il nuovo presidente della Port Authority di Pisa. Oggi il sindaco Michele Conti ratificherà la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che eleggerà del Seppia, indicato dal Carroccio, come successore di Salvatore Pisano, amministratore unico della Navicelli e presidente della Port Authority decaduto nelle scorse settimane in seguito alle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, arrivate in polemica dopo le dichiarazioni nel corso di una trasmissione Tv rilasciate dall’avvocato Massimo Nitto, consulente della municipalizzata, e relative al lavoro della nuova governance scaturita dalla riforma dello statuto che ha previsto proprio la nascita di un consiglio di amministrazione. Conti con le sue nomine ha cambiato tutti i componenti e dopo avere preso atto delle dimissioni ha rinnovato integralmente il board della società: al posto di Salvatore Pisano, Federico Pieragnoli, Luisa Azzena, Francesco Virgone e Barbara Carli (tutti dimissionari) entrano Luciano Del Seppia, appunto, e gli altri membri indicati dalle associazioni di categoria, ovvero Linda Stivala, direttore commerciale di Toscana Aeroporti, i commercialisti Francesco Rossi e Lara Lupi e l’avvocato Andrea D’Agostini, che è anche presidente dell’organismo di vigilanza di Farmacie comunali. Nel giro di poco più di due settimane dunque l’amministrazione comunale archivia, apparentemente senza altri contraccolpi, la bufera scoppiata in seno alla municipalizzata dopo mesi di tensioni tra il presidente Pisano e il resto del consiglio di amministrazione (ma anche con gli uffici comunali) e volta pagina. Lo fa con una governance interamente rinnovata che potrebbe preludere anche a sostanziali modifiche della gestione aziendale.

E’ prematuro fare previsioni definitive e, per ora, la nomina del nuovo presidente ricalca le indicazioni dello statuto della società, ma non è escluso che nelle prossime settimane o mesi non si proceda alla modifica dello statuto stesso per inserire novità sostanziali nella gestione societaria inserendo la figura di un direttore o di un amministratore delegato per rispondere sempre più e meglio alle esigenze del distretto della nautica, affiancando operativamente la figura del presidente (che mantiene una chiara espressione politica) anche quella più spiccatamente manageriale di un tecnico che si relazioni quotidianamente con gli altri enti territoriali e con le imprese.