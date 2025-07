Decoro urbano: Cascina approva il piano degli impianti pubblicitari

Cascina (PI), 17 luglio 2025 – Il Comune di Cascina si dota finalmente di un piano degli impianti pubblicitari, dopo decenni di proliferazione disordinata di cartelloni, insegne e altri mezzi pubblicitari. Il piano nasce con l’obiettivo di disciplinare l’estetica urbana, proteggendo il decoro, il paesaggio e coordinandolo con le esigenze di pubblicità. “Si tratta di un elemento regolativo rilevante – spiega il sindaco Michelangelo Betti – per raggiungere un equilibrio tra le esigenze di promozione commerciale, l’informazione ai cittadini e il rispetto del territorio. Abbiamo raggiunto questo obiettivo quasi a fine mandato, a testimonianza della complessità della materia. Proprio per questo voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto per arrivare alla stesura del piano”.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate, con 13 voti favorevoli e 3 astenuti, le norme tecniche di attuazione del piano. “Il piano – sottolinea l’assessora al commercio Bice Del Giudice – prevede, tra l’altro, l’esatta posizione in cui potranno essere installati i nuovi impianti, suddivisi per dimensione, tipologia e caratteristiche. La superficie massima complessiva che potrà essere occupata dagli impianti è pari a 2200 metri quadrati totali. Abbiamo poi introdotto la SCIA, invece dell’autorizzazione, per le insegne di esercizio come i cartelli di saldi e/o liquidazioni”.

I nuovi allestimenti saranno oggetto di un successivo bando, suddiviso per lotti, per l’affidamento a terzi degli impianti, individuati e geolocalizzati. “Si tratta di un traguardo importante per l’amministrazione – conclude l’assessora Del Giudice –, che chiude un periodo di lungo e impegnativo lavoro per il quale non possiamo che ringraziare gli uffici comunali, i consulenti esterni e gli operatori di settore, con i quali è intercorsa una fitta e proficua collaborazione. Finalmente anche Cascina si dota di un piano ad hoc per i cartelloni pubblicitari”.