Danza Tutti i trionfi di Sara

Emozione alle stelle, la danza che corre sul filo e nuovi traguardi nella già ricca costellazione dei premi conquistati. Sara Campagni, la ballerina di danza latino americana quattordicenne, studentessa del liceo sportivo "Pesenti" di Cascina, torna sulle pagine del nostro giornale che ormai da anni segue il suo percorso stellato nella danza, questa volta da vice campionessa ai campionati mondiali di Danza Sportiva. Si sono appena conclusi a Skopje, nella Macedonia del Nord, i campionati del mondo Ido di danze latine e caraibiche, dove Sara ha realizzato una bellissima prestazione, ottenendo nel Caribbean Show un meritato argento nella categoria junior 1.

Uno show sulle scene di "Forrest Gump", dove alla tecnica si miscelano l’interpretazione e l’eleganza, un momento intenso, dove il pubblico entusiasta ha accompagnato l’esibizione di Sara, che ha conquistato poi anche due bronzi nella gara di latin style tecnica. Allieva della scuola Passion Dance di Pisa, la quattordicenne cascinese rappresenta una conferma di come i giovani possano essere esemplari nel conseguimento di un obiettivo: "la sua vita è fatta di studio e allenamenti – ci racconta la mamma Sandra – rinuncia spontaneamente a tutta quella parte di divertimenti e svago che si concedono i suoi coetanei, per inseguire un sogno".

E il sacrificio la ripaga, proiettandola ai vertici della danza sportiva: "i sogni si realizzano solo se si ha la perseveranza di coltivarli e innaffiarli con il sacrificio" ci racconta Sara, che ha la forza di un leone anche nell’affrontare i lunghi viaggi, la stanchezza, le inevitabili difficoltà di un’atleta che deve anche studiare come ogni ragazzina della sua età. A pochi giorni dall’evento mondiale, Sara ci tiene a ringraziare il lavoro dei maestri della sua scuola di danza, il suo preparatore atletico Sammy, tutti i ragazzi de l’"Officina Grafica" che hanno contribuito alla realizzazione del materiale per lo show, e tutti i fan della "Igp Piero Giuliani di Pisa", che da sempre la incoraggiano nei suoi giri per il mondo.