Dall’Università al coordinamento del programma della cultura ebraica nelle scuole

La professoressa Alessandra Veronese

Pisa, 8 febbraio 2023 – La professoressa Alessandra Veronese dell’Università di Pisa è stata nominata coordinatrice di un gruppo di lavoro per elaborare percorsi storico-educativi volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura ebraica nelle scuole. L’incarico le è stato conferito dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Sarà un lavoro di confronto di idee ed esperienze tra esperti e figure professionali provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado – spiega Veronese - Forniremo materiali di facile fruizione affinché la storia e la cultura degli ebrei venga raccontata nelle scuole, considerando questa minoranza, non solo come un popolo-vittima della Shoah, o un corpo estraneo al nostro paese, ma come parte integrante della storia e cultura della nostra penisola. Per troppo tempo è venuto meno l’approfondimento nelle scuole dell’ebraismo che è patrimonio nazionale, una lacuna che finalmente verrà colmata”.

La professoressa Veronese è associata di Storia Medievale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici "Michele Luzzati". Insieme a lei sono stati nominati nel gruppo: Mauro Antonelli (Capo della Segreteria Tecnica - Ministero dell’Istruzione e del Merito); Andrea Bruscino (Docente di Materie Letterarie - I.I.S.S. “Ferraris -Brunelleschi” – Empoli); Piero Capelli(Professore Ordinario di Ebraico - Università “Ca’ Foscari” – Venezia); Sondra Cerrai (Docente di Storia e Filosofia - Liceo Scientifico “Pesenti” – Pontedera); Serena Di Nepi (Professore Associato di Storia Moderna - Università di Roma “Sapienza”); Anna Di Segni Coen (già Insegnante e Dirigente scolastico - Comunità Ebraiche Italiane – Roma); Anita Monica Leonetti (Docente di Religione - Istituto comprensivo “G. Bartolena” – Livorno); Gadi Luzzatto Voghera (Direttore della Fondazione Centro di Documentazione ebraica contemporanea – Milano); Germano Maifreda (Professore Ordinario di Storia Economica - Università degli studi di Milano “La Statale”); Teodosio Orlando (Docente di Storia e Filosofia - Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” – Roma); Livia Ottolenghi (Assessore alle politiche educative - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – Roma). Come specificato dal decreto di nomina ai componenti del gruppo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.