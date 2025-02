"Dall’olivo alla tavola". Workshop a Uliveto Terme

"Dall’olivo alla tavola", questo il titolo del workshop, promosso dall’associazione ambientale Vico Verde, con il patrocinio del Comune di Vicopisano e la collaborazione del Frantoio del Monte Pisano, a Uliveto Terme nel Giardino di Luca, accanto alla Casa del Popolo, in via Nazionale, sabato 22 febbraio dalle 10.30. La partecipazione è gratuita ([email protected], www.vicoverde.it.)

Interverranno, sia per la parte teorica che pratica della cura e della potatura degli olivi: la vicesindaca di Vicopisano Fabiola Franchi, con delega alle politiche agricole e al Monte Pisano, Matteo Goretti, presidente di Vico Verde, Leonardo Paolino, titolare del Frantoio del Monte Pisano di Caprona, Matteo Kovaz, maestro potatore del Podere del Pari di Calci e Mirko Palazzetti, presidente della Nursery degli alberi di Vicopisano.

"Il Giardino di Luca – spiega Goretti – è un luogo molto speciale per noi, umanamente e come luogo di ritrovo, ce ne prendiamo cura, a titolo volontario, costantemente. Abbiamo pensato di ambientare qui il workshop per coinvolgere la cittadinanza interessata al tema, chi ha olivete o magari ha in animo di possederne una. Ringraziamo Paolino e il Frantoio del Monte Pisano e Kovaz, del Podere del Pari e Palazzetti, volontario di Vico Verde, che sia per professione che per passione darà indicazioni molto utili".

"Ci fa molto piacere essere presenti a questa iniziativa e poter dare un piccolo contributo tecnico – afferma Paolino – che porti le persone ad avvicinarsi alla cultura dell’olivo, rispecchia la visione di Frantoio a servizio del Monte Pisano che deve generare benefici per tutto il territorio". Kovatz aggiunge: “Mostreremo con un intervento pratico e partecipativo come recuperare e riformare un olivo al quale è stata tolta luce. Teoria, pratica e gusto.

"Un invito anche ai giovani – sottolinea la Vicesindaca Franchi – a ridare vita a olivete abbandonate sul Monte Pisano che sono anche una difesa contro gli incendi boschivi. E un incentivo a sviluppare sempre più sul nostro territorio, un turismo esperienziale legato all’olio e al suo mondo".