Pontedera sfida la storia: primo turno play off Serie B contro Vis Pesaro

Aggiornare la storia. Oggi a Pesaro nella gara del primo turno dei play off per la Serie B il Pontedera ha la possibilità di fare questo. Mai infatti il club granata nei 5 precedenti spareggi-promozione ha superato il primo turno vincendo fuori casa. Le due volte in cui è riuscito a scavalcare il primo ostacolo sono state una per diritto acquisito, nel 2019-20, essendosi qualificato direttamente al secondo turno grazie al 4° posto in classifica, e una, nel 2022-23, dopo aver battuto 2-1 il Rimini al Mannucci. Qualificarsi lontano dal proprio stadio sarebbe dunque una novità assoluta, ed è una possibilità che l’allenatore Menichini e i suoi uomini vogliono provare a non farsi scappare. Anche se sarà difficile, perché per andare avanti nella competizione e tornare in campo mercoledì, ancora in trasferta (Pescara, Pineto o Pianese le rivali tra cui scegliere) il Pontedera ha davanti a sé una sola strada: battere la Vis Pesaro nei 90’ (non si giocheranno i supplementari, né i rigori e se finisce in parità vanno avanti i marchigiani). "Noi vogliamo divertirci – ha tenuto a precisare il tecnico ieri poco prima della partenza per Pesaro - giocarci le nostre chance. Abbiamo tanto rispetto della Vis Pesaro, ma nessun timore. Rispetto per la squadra che è e per il fatto che ci ha battuto due volte (2-0 all’andata, al Benelli, teatro di questa sera, e 1-0 al ritorno). Ma ogni partita ha la sua storia e noi vogliamo fare la nostra gara, cercando di andare avanti. Non è facile però ci vogliamo provare".

"Abbiamo portato avanti i nostri principi di gioco – ha ripreso Menichini - pur sapendo che la Vis è una squadra che non dà punti di riferimento, che ruota molto, che porta quasi sempre superiorità nella zona della palla. Di conseguenza abbiamo cercato di prendere le misure necessarie per avere una buona copertura del campo e poi una volta che abbiamo la palla tra i piedi dobbiamo cercare di mettere sul campo le nostre qualità". Quelle che hanno permesso al Pontedera di qualificarsi a questi play off segnando 54 reti: "Abbiamo un solo risultato, non possiamo fare calcoli, quindi serve una buona fase difensiva e allo stesso tempo provare a fare gol. La Vis è una squadra di categoria, esperta, forte sulle palle inattive, che ha disputato un campionato sempre nella parte alta della classifica e questo vuol dire che è composta da giocatori di sostanza, spirito di sacrificio e qualità. Ma noi non siamo appagati e vogliamo provare ad andare avanti". Rientra Espeche, assenti Vivoli e Cerretti. Inizio alle 20, dirige Silvestri di Roma, con un precedente: Pescara-Pontedera 1-0 del 23 aprile 2024. Probabile formazione (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli, Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Italeng.

Stefano Lemmi