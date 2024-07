Dalle 20.30 a mezzanotte monumenti e musei aperti gratis su prenotazione. Ecco la guida

Domani sera, per "Le Voci di Dante" in Piazza Del Duomo, dalle 20.30 fino a mezzanotte sarà possibile visitare gratuitamente i monumenti e musei della piazza. Per motivi di sicurezza, è necessario prenotare le visite tramite il sito www.impegnoefuturo.it per i monumenti (Camposanto e Battistero) e i musei (Museo delle Sinopie e Museo dell’Opera del Duomo). La Cattedrale invece sarà invece a ingresso libero contingentato, senza necessità di prenotazione. Le visite guidate, della durata di trenta minuti ciascuna, saranno disponibili con un biglietto gratuito tramite il portale Eventbrite. Saranno invece inaccessibili al pubblico sia il Campanile che la Mostra temporanea "La Torre allo Specchio", curata dal professor Stefano Renzoni per celebrare il simbolo che è stato nei secoli la Torre di Pisa, che dalle 17 verranno chiusi. A partire dalle 19 e fino alle 23.20 l’accesso alla Piazza del Duomo dal lato di via Cardinal Maffi resterà chiuso, sia in entrata che in uscita. L’evento di Toni Servillo inizierà sotto la Torre di Pisa, che per l’occasione sarà illuminata, alle 21.30. L’evento, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana, rientra nei festeggiamenti per gli 850 anni dalla posa della prima pietra del Campanile del Duomo di Pisa e lo spettacolo è libero, con posti a sedere limitati fino a esaurimento disponibilità. A differenza delle visite guidate, per "Le Voci di Dante" non è possibile prenotare. "Le Voci di Dante - spiega lo scrittore Giuseppe Montesano - sono un viaggio interiore nel quale i personaggi sono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal opresente, proprio da questo nostro ora e qui. Un viaggio insieme al maestro della lingua italiana alla ricerca della vita".