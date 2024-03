Dalla Commissione via libera al Curvino Il Comune di Pisa riceve parere favorevole dei Vigili del Fuoco per aumentare la capienza della curva Nord. La Commissione prefettizia convocata per discutere i lavori. Obiettivo: riaprire il "curvino" entro il 1 aprile per la gara Pisa-Palermo.