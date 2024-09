Da tutta Italia per conquistare un posto, le aspettative dei candidati

Fuori dai cancelli del polo Porta Nuova sono tanti i genitori che osservano dalle sbarre i loro figli che fanno la fila. Non sembrano neanche essersi accorti della pioggerellina, tutti gli occhi sono puntati sui ragazzi che hanno varcato la soglia del mondo universitario e stanno per affrontare le prove scritte di Scienze Sociali della Sant’Anna. "Essere allievo di questa Scuola è il mio sogno e il mio obiettivo - dice Luigi Antonazzo, giovane milanese molto determinato che ha affrontato la prova di economia -. Il grado di formazione che l’ateneo offre ha pochi eguali in Italia e l’idea di essere in un campus mi piace moltissimo. Avevo già conosciuto la Sant’Anna durante un corso di orientamento estivo che mi ha fatto innamorare di questo posto e della sua cornice, la città di Pisa, immersa in questa cultura universitaria. Per questo sono qui oggi". Un’altra aspirante economista è Maria Grazia Ruggiero, che da Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha scelto la Sant’Anna perché "è la migliore occasione per studenti di tutta Europa per perfezionarsi. Rispecchia molto quello che per me è la scuola del futuro: ricerca, attività, formazione di qualità. Qui c’è l’eccellenza". La giurisprudenza è invece ciò che interessa a Lorenzo Bracciali, da Venezia, che si è presentato al polo Porta Nuova dopo aver preso parte a un open day dove ha visto "l’unicità della Scuola Sant’Anna, con la sua esperienza collegiale che fa vivere in un ambiente proficuo per quanto riguarda l’esperienza dello studio. Si vede che ci tengono molto a farti sentire a tuo agio, infatti sfrutterò uno dei voucher per noi candidati per visitare la città. Farò un giro in piazza dei Miracoli". L’esperienza del campus interessa molto anche Alice Quattrocchi, che da Catania è arrivata fino a Pisa per sostenere le prove di scienze politiche. "Ritengo che la Sant’Anna sia un luogo che apre porte e opportunità. Ambisco alla vita collegiale per la mia formazione personale, inoltre per il mio percorso di studi questa università ha due aspetti fondamentali: grandi capacità di confronto e un occhio puntato sui contesti internazionali". Alice, a Pisa per la prima volta, pensa sia "una bellissima idea mettere a disposizione i voucher per conoscere la città. Anche se il mio soggiorno sarà breve li sfrutterò sicuramente".

M.F.