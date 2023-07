Da domani la festa dell’Unità a Perignano, trai big Furfaro e Bonaccini

Politica, confronto, cultura, intrattenimento. Torna la festa provinciale de L’Unità, che quest’anno si svolge a Perignano (allo Spazio Pertini) da domani al 17 luglio. "Ci aspettano - spiega il segretario provinciale del Pd, Oreste Sabatino - 11 serate e 11 iniziative politiche per confrontarci con iscritti, amministratori, rappresentanti regionali e nazionali sui temi dell’estate militante: autonomia differenziata, transizione ecologica, attuazione del Pnrr su cui il governo di destra sta fallendo. Ci confronteremo per portare in campo la nostra posizione a livello nazionale e locale con un occhio al 2024 in ottica di elezioni amministrative nelle quali andranno al voto 26 su 37 comuni della provincia. Ringrazio i volontari che sono al lavoro da giorni: il loro impegno e la loro disponibilità sono preziosi per tutto il partito". Secondo il responsabile organizzativo dem, Gabriele Toti, "le Feste dell’Unità sono un momento di ritrovo per la nostra comunità (sono già iniziate a Cascina e Santa Croce e domani partirà anche San Miniato) e ci danno l’opportunità di girare i territori e conoscere sempre di più la grande forza della militanza". Tra gli ospiti di questa edizione della Festa provinciale il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessora regionale Alessandra Nardini e il consigliere regionale Andrea Pieroni, ma, aggiunge Toti, "anche il capogruppo in Senato Francesco Boccia, i senatori Dario Parrini, Valeria Valente e Ylenia Zambito, la deputata Simona Bonafè e il presidente del Pd, Stefano Bonaccini". La scelta di Perignano, conclude il segretario del circolo Paolo Coppini, "è un riconoscimento del nostro impegno politico che ci ha portato ad avere quasi il doppio degli iscritti". All’inaugurazione della festa interverranno anche il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi e il responsabile nazionale iniziativa politica Marco Furfaro.