Cura dell’udito: incontri in farmacia

Proseguono anche a novembre, a Pisa e San Giuliano Terme, gli appuntamenti gratuiti in farmacia legati ai disturbi dell’udito per una vita serena e in armonia. Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente, l’ipoacusia - la condizione di calo dell’udito - evolve infatti verso la sordità nella maggior parte dei casi, privando il paziente del controllo della sua vita ed esponendolo a condizioni patologiche come depressione e demenza. Le giornate sono quindi dedicate alla prevenzione di questi disturbi e sono proposte a chiunque stia sperimentando sintomi come difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma.

La visita in farmacia consiste in un’analisi volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame detto otoscopia - un check up dell’interno dell’orecchio - e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia ad alta risoluzione. Una volta inquadrata la situazione, gli esperti in farmacia sapranno consigliare il percorso più adatto al mantenimento o al recupero della salute dell’udito.

Lunedì 25 novembre gli esami si svolgeranno presso la farmacia comunale Arena Metato in via Edmondo de Amicis 50 dalle 15.30 alle 18.30 (tel. 050 810360); nella giornata di martedì 26 novembre gli specialisti dell’udito saranno a disposizione presso la farmacia comunale La Fontina, in via Pontecorvo 3 a Ghezzano, presso il centro commerciale, dalle 9.30 alle 18.30 (tel. 050 878545), mentre mercoledì 27 novembre le visite avranno luogo alla farmacia comunale Campo, in via Toniolo 94 a Pisa, dalle o9.30 alle 12.30 (tel. 050 6550 5104). L’esame dura in tutto una ventina di minuti ed è accessibile su prenotazione chiamando in farmacia.