Cuore di mamma. Alena Seredova esulta per Buffon

La sconfitta di La Spezia brucia, eccome. Eppure in casa nerazzurra c’è chi può (giustamente) iscrivere quel giorno come un traguardo storico. All’anagrafe risponde al nome di Louis Thomas Buffon, da poco ha compiuto 17 anni e suo padre è una leggenda del nostro calcio. Domenica al “Picco” baby Buffon ha debuttato tra i professionisti a una manciata di minuti dalla fine: è stato mister Inzaghi, grande amico di suo papà, a giocarsi il tutto per tutto con questo ragazzino terribile che in Primavera ha già fatto vedere tutto il suo valore diventando la spauracchio delle difese avversarie.

Allo scoccare dell’84’ arriva il suo momento: mamma Alena Seredova è sugli spalti e filma l’ingresso in campo del figlio. Il video finisce nelle storie di Instagram della soubrette: "Cuore di mamma", la didascalia che immortala l’esordio tra i prof. A corredo della storia ci sono però altri post: soprattutto foto insieme ai figli sui Lungarni del centro accompagnati dalla frase: "24 ore da ricordare". Fino all’immagine del pullman nerazzurro che lascia lo stadio: sul bus Louis Thomas va incontro al suo destino e al suo debutto.

Esulta per l’esordio del giovane Buffon anche Dante Lucarelli, responsabile del settore giovanile del Pisa: "Lo abbiamo preso dalla Cbs Torino, segnalato da un nostro scout: ci ha convinto subito, già durante la prova, era un under 17. Il suo maggior merito è proprio il carattere. E’ un grande lavoratore, molto educato, ragazzo molto intelligente, ottimo a scuola, conosce quattro lingue. Si è inserito velocemente anche nella vita del convitto. Ha una fisicità importante che abbina a ottime letture delle situazioni".

Infine, il dirigente parla anche dei genitori: "Entrambi molto presenti anche se lo lasciano decidere da solo": concetto ribadito dal papà campione del mondo 2006, a proposito della scelta del figlio di andare a giocare con la nazionale della Repubblica Ceca. "Secondo me – la conclusione di Lucarelli – il ragazzo, poco più che 17enne, ha ancora importanti margini di miglioramento e una fisicità davvero importante abbinata a una solidità mentale che gli ha già permesso di debuttare tra i professionisti".