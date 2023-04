"Crolli alla scuola e al cimitero Si faccia più manutenzione"

VECCHIANO

Tutela e salute dei cittadini al centro dell’intervento di Roberto Sbragia, capogruppo della lista di opposizione Vecchiano Civica. Il riferimento va ai recentiincidenti strutturali verificatisi alla scuola e al cimitero del paese, eventi che non sono stati forieri di vittime solo per un caso fortunato. "Nel caso dell’istituto scolastico di paese, parte del porticato di ingresso ha ceduto quando nessuno vi passava sotto- ricorda Sbragia- alcune pignatte si sono rotte e nessun bambino e nessun adulto ha riportato ferite. In termini tecnici sembrerebbe uno "sfondellamento" di una pignatta della copertura che appare sorprendente in un edificio pubblico e che niente ha a che fare con un problema sismico, come erroneamente sembrerebbe riportato dal nostro Sindaco". L’episodio è ritenuto particolarmente grave dal consigliere proprio perché va a coinvolgere uno degli ambienti in cui la tutela e la salvaguardia dell’incolumità dovrebbe essere al primo posto: "un luogo la scuola che per definizione ed utilizzo dovrebbe essere costantemente monitorata e non lasciare spazio a infiltrazioni o distacchi pericolosi e che dovrebbe rappresentare la massima sicurezza a tutela delle nuove generazioni, non vogliamo addentrarci in una spiegazione troppo tecnica; soffermiamoci adesso sulla tutela della salute dei cittadini. Si tratterebbe, formuliamo al momento un’ipotesi, forse di un controllo e di una verifica dello stato di manutenzione" conclude Sbragia. L’auspicio della lista civica è che non ci sia un terzo caso che potrebbe non essere altrettanto "fortunato", e l’invito rivolto al sindaco Massimiliano Angori è quello di iniziare un programma puntuale di manutenzione delle strutture pubbliche per renderle completamente sicure per la cittadinanza.

A.A.