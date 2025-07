Videoarte e scultura alle Sinopie. La Torre con linguaggi diversi

L’arte a 360°. Il piano terra del Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli si apre a un nuovo dialogo con l’arte contemporanea, ospitando un percorso a ingresso libero dedicato alla Torre Pendente, con opere di alcuni artisti contemporanei. All’interno di questo spazio, distinto dal percorso museale tradizionale e liberamente accessibile, l’artista toscano Gianni Lucchesi presenta l’installazione video "People", in dialogo con la scultura in marmo "Operae", realizzata nel 2024 proprio in occasione delle celebrazioni per gli 850 anni del celebre campanile.

"People" nasce da un’esperienza reale: una visita dell’artista in cima alla Torre, in una mattina limpida e silenziosa. Da quello sguardo è scaturita un’opera visiva e sonora che riflette sul tempo, la memoria e sull’umanità in movimento, colta nella sua dimensione più effimera e collettiva. Le persone che attraversano ogni giorno la Piazza dei Miracoli diventano così specchio di un mondo affollato e transitorio, fatto di passaggi, di flussi, di presenze che scorrono senza fermarsi.

Come "Operae" – torre di 850 sottili fogli di marmo sormontata da un piccolo uomo seduto – evocava la verticalità e il tempo sedimentato nella materia, così "People" ne rappresenta lo sviluppo immaginario: un viaggio per immagini, luce e movimento, in cui la piazza si rivela nella sua geometria silenziosa".

Il video, realizzato con riprese aeree di Fabio Muzzi e Giampaolo Antoni, è accompagnato da una colonna sonora originale composta da Rekombinant. Alla realizzazione hanno contribuito anche Julia Caracciolo, Carlo Alberto Arzelà e Francesca Lucchesi, in un lavoro corale che intreccia immagine, suono e visione.

L’accesso ai piani superiori del Museo delle Sinopie, dove si trova il percorso permanente e la mostra temporanea "Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea" (fino al 21 settembre 2025), è invece a pagamento: biglietto ordinario 8 euro, oppure con il biglietto cumulativo del circuito monumentale (11 euro), che consente la visita a tutti i musei e monumenti della Piazza dei Miracoli, esclusa la Torre. Il museo è aperto tutti i giorni 9-20.