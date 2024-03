Crescere cantando, che armonia. Voci di corridoio: una sinfonia

Alcune volte si sottovaluta la musica e le sue potenzialità educative. La musica offre un linguaggio universale con cui esprimere le emozioni, senza bisogno di usare le parole. Con la musica è possibile sfogarsi e rilassare il nostro corpo; può far riaffiorare vecchi ricordi nascosti nel profondo della nostra mente o farci volare liberi come rondini.

A volte, per noi adolescenti, diventa una lente attraverso cui guardare il mondo, per esempio quando ascoltiamo dei testi con significati importanti. Attraverso le sue melodie possiamo ritrovare le nostre emozioni trasposte in un’altra forma e questo ci aiuta a osservarle e accettarle più serenamente; oppure possiamo lasciarci trasportare da un ritmo vivace e riacquistare il buon umore.

Con le insegnanti di Lettere abbiamo visto il film "Les choristes", in cui viene trattato il tema della musica. Essa viene utilizzata dal protagonista, il custode di un collegio per ragazzi difficili, come strumento per aiutarli a tirar fuori la loro parte migliore e ad allietare l’atmosfera intorno a loro, in un contesto tutt’altro che allegro.

Nel film i ragazzi diventano più uniti tra loro e più collaborativi con gli insegnanti. Infatti, la musica permette di condividere esperienze e sentirsi parte di un gruppo. A scuola, dopo le brevi esperienze di coro finalizzate alla festa di Natale e di fine anno, abbiamo accolto l’idea della nostra insegnante di Musica ed è stato istituito un coro interclasse, che abbiamo chiamato "Voci di Corridoio". Abbiamo scelto questo nome perché, nel corridoio della nostra scuola, c’è spesso una cacofonia di voci, mentre, attraverso il coro, vogliamo fonderle in un insieme armonico. Il nostro coro scolastico è un esempio di come la musica possa unire le persone, dal momento che ci ritroviamo con gruppi di varie classi, dalle prime alle terze. Tutte le voci, pur essendo diverse, nel coro si uniscono in una sola sinfonia. Come in una torta se manca un ingrediente, o se un ingrediente è presente in eccesso, non risulta buona; mentre, se sono presenti tutti nella giusta quantità, essa diventa una delizia per il palato.

Il coro è un’attività che insegna a collaborare e soprattutto ad ascoltare chi abbiamo accanto e, a volte, anche a correggere l’altro.

Attraverso il canto corale noi cerchiamo di sentirci in sintonia con gli altri e fare tesoro di questa esperienza, rendendo il gruppo un qualcosa di unico e unito, in cui tutti possano sentirsi inclusi. La musica ci rende più felici, se cantiamo insieme.