Cresce il 135° premio "Pisa". E diventa "evento nazionale"

Il 135° Premio "Pisa" celebra oggi all’ippodromo di San Rossore un anniversario significativo: il 70° dalla vittoria di Ribot ottenuta il 6 marzo del 1955. Da allora l’Albo d’Oro della corsa, se non ‘un altro Ribot’, ha registrato i nomi di ottimi cavalli. Tanto che il premio “Pisa” è una corsa che il Ministero ha inserito nel programma nazionale dei "grandi eventi". La giornata del “Pisa” offre altri motivi d’interesse. Sono infatti in programma il 26° premio "Regione Toscana", Super Handicap per cavalli fondisti, e il 67° premio "San Rossore", Handicap Principale nel quale sarà in palio l’artistico trofeo del Capo dello Stato. Il target internazionale è assicurato dalla corsa Fegentri prova valida per il campionato del mondo dei gentlemen rider. Un’altra corsa molto attesa è il premio “Allegria”, ricca condizionata per femmine di 3 anni che possono ambire al premio “Regina Elena”. Due sponsor importanti completano il ricco programma: i premi “Casa di Cura di San Rossore” e “Banco Fiorentino”. La giornata del 135° premio Pisa inizierà già alle 11 con il tradizionale incontro a Palazzo Gambacorti fra le istituzioni e il mondo dell’ippica. Sarà un incontro ricco di iniziative (presentazione di trailer su eventi realizzati nell’ippodromo) e verranno premiati i vincitori del concorso delle vetrine: voto popolare a ‘Euphoria Boutique’ e della giuria tecnica a Ottica Allegrini. Nel pomeriggio, il premio “Pisa” con 11 cavalli al via sulla distanza dei 1600 metri. I tecnici prevedono un duello fra Lao Tzu e Kabir, il primo vincitore del premio “Rumon”, l’altro del “Criterium di Pisa”. Ma il premio “Pisa”, proprio perché posto all’inizio della stagione, non raramente ha riserbato sorprese (vedi l’edizione dello scorso anno) ed è quanto si aspettano quegli allenatori che hanno gettato nella mischia i loro migliori cavalli di 3 anni. Bel confronto, ma dovremmo bei confronti considerando sia il premio Regione Toscana che il premio San Rossore, ancora due corse ‘storiche’ della stagione sul Prato degli Escoli. Sette le corse in programma, si inizia alle 15; questi i nostri favoriti: I corsa: Ruggito, Otello; II: Ninco Nanco, Jack Folla; III: Babuz, Brown Lady; IV: Grey Creek, Budrio, Rainmaker; V: Glory Box, Manning; VI (135° premio “Pisa”): Kabir, Lao Tzu, Madram; VII: Blu Note, Il Frantoio, Rooster.