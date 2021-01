Pisa, 14 gennaio 2021 - Il virologo Mauro Pistello ha ufficializzato oggi alla Regione Toscana di avere sequenziato la variante inglese del coronavirus rilevata su una donna proveniente dall'Inghilterra pochi giorni prima di Natale e curata al pronto soccorso di Pisa. Sul caso "dopo le necessarie verifiche - ha detto il medico all'agenzia Ansa- abbiamo informato la Regione che il sequenziamento fatto ci ha confermato trattarsi della variante inglese e abbiamo depositato la sequenza nelle banche dati internazionali per la sua caratteristica di crescere molto rapidamente".

Secondo il medico, tuttavia, ci sarebbero altri casi sospetti sotto studio. "Ci sono almeno tre casi - ha aggiunto Pistello - che sono tuttora sotto osservazione e per i quali attendiamo ancora le risposte delle analisi di laboratorio che arriveranno nei prossimi giorni, ma uno di questi è molto probabile perché abbiamo rilevato che il comportamento del virus è molto simile a quello rilevato sulla signora che si presentò al pronto soccorso di Pisa il 21 dicembre scorso. Il paziente è un ragazzo inglese molto giovane sottoposto a tampone nei giorni scorsi da parte dell'Asl Toscana Nord Ovest«. Sempre oggi, in Toscana, l'ospedale di Careggi ha reso noto di aver individuato un caso Covid con variante inglese per un 25enne di Fiesole ( Firenze), studente a Londra che era rimpatriato il 18 dicembre.