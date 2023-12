Covid, open day dei vaccini. Somministrazione di massa per proteggere i più fragili

Domani a Volterra e venerdì a Pisa e a Pontedera. Sono questi i tre centri vaccinali in provincia di Pisa dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19 e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili, grazie ai due open day che Regione Toscana e Asl hanno organizzato per spingere la campagna vaccinale 2023/2024 anche in vista delle festività natalizie dove gli incontri con amici e parenti sono più frequenti e in un periodo in cui il Covid ha rialzato la testa determinando un aumento significatIivo dei contagi pur senza sfociare nella malattia grave, anche se di settimana in settimana si registra un aumento del 13% di ricoveri in terapia intensiva. E le imminenti festività rischiano di diventare un’ulteriore occasione di diffusione del virus, esponendovi soprattutto anziani e soggetti fragili. Domani il centro vaccinale di Volterra, che si trova in Borgo San Lazzaro 5, sarà aperto ad accesso libero dalle 14.30 alle 17.30. Venerdì quello di Pontedera, in via Mattei 2 (Palazzo blu), sarà aperto ad accesso libero dalle 8 alle 13.30 mentre il centro vaccinale di Pisa, in via Matteucci 34 (alla galleria Gerace), sarà aperto ad accesso libero dalle 14 alle 18.

L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato, è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. Presentandosi ai centri vaccinali dunque sarà possibile ricevere la vaccinazione senza effettuare preventivamente una prenotazione. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home) e quelle presso il proprio medico di famiglia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-

covid-19.