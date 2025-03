"Cose mai viste. Abbiamo perso metà raccolto"

Fosso Solaiola e canale Fossa Nuova non hanno retto la pressione della piena e hanno finito per straripare. Nel cascinese sono ore drammatiche con le idrovore costantemente in azione per pompare via l’acqua che ha sommerso i terreni delle aziende agricole. L’ondata sarebbe risalita controcorrente dallo scolmatore di Pontedera, dove a cose normali i due corsi d’acqua scaricano, provocando un disastro. "Lo scolmatore è stato aperto e poche ore dopo i nostri campi sono finiti sott’acqua", racconta Giulia Maria Zalum, titolare dell’omonima azienda agricola nelle campagne cascinesi, dopo l’ondata di maltempo da bollino rosso che ha messo in ginocchio il pisano.

Com’è la situazionei?

"In 25 anni non ho mai visto nulla di simile", spiega Zalum che possiede 300 ettari di appezzamenti di terreno dove coltiva prevalentemente cereali. Per l’appunto è stata una vera e propria doccia fredda per noi agricoltori.

Sono stati momenti drammatici.

" Avvenuto il transito della piena nella notte a cavallo tra venerdì e sabato scorsi, ho deciso di andare a controllare parte dei terreni che si trovano in località Santo Stefano a Macerata, una delle aree agricole più colpite. Solo in quel momento ho scoperto cosa era accaduto nel frattempo: l’acqua aveva inondato una superficie intorno ai 500 ettari, di cui almeno 50 ettari sono nostri".

Qual è la situazione allo stato attuale?

"Da lunedì le idrovore sono instancabilmente al lavoro per drenare la massa d’acqua".

E il bilancio dei danni? "Dovremmo attendere per avere un quadro più completo. Al momento abbiamo stimato un’eventuale perdita del 50% del raccolto di grano".

Si è fatta un’idea di come sia stato possibile?

"Abbiamo fatto da cassa di espansione per lo scolmatore. Probabilmente ciò è dovuto ad una scarsa manutenzione di fossi e canali di scolo che si perpetua da decenni. Servono interventi urgenti per scongiurare nuovi allagamenti: uno fra tutti è un piano strutturale di protezione del canale di scolo Fossa Nuova che confluisce nello scolmatore".

E’ attesa una nuova ondata di maltempo per il weekend, come pensate di affrontarla?

"Siamo molto preoccupati".