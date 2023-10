Corso di montaggio video per trenta ore totali

Al Cineclub Arsenale di Pisa (Sala Sammartino, via San Martino, 63 I Pisa) torna il corso di montaggio video ideato da Alfea Cinematografica e tenuto dal docente Andrea Ciacci. L’ultima vera scrittura di un film, la costruzione di un discorso, la struttura di una storia. Cos’è e cosa fa il montaggio? Attraverso tre strade principali, il corso porterà i partecipanti alle conoscenze linguistiche, tecniche e pratiche fondamentali per capire e usare le riprese: dare emozione, rispettare il racconto e tenere un ritmo consapevole.

Con la visione e le analisi di scene e sequenze tratte da film, documentari, videoclip e serie TV, il corso offrirà una panoramica ampia sui diversi linguaggi derivati dal cinema che oggi popolano tutti i media, da quelli tradizionali ai social. Si imparerà a capire, in particolare, quando usare un determinato taglio o quando si può non rispettare una regola e anche come gestire un progetto con materiali eterogenei.

Basato sul software Adobe Premiere Pro e lezioni frontali, il corso prevede un esercizio di chiusura e numerosi esempi pratici su come tagliare una musica o aggiungere un effetto audio-video, o come correggere il colore. Le lezioni si terranno nella sala Sammartino dell’Arsenale (Via San Martino, 63). Sono previsti due incontri a settimana, per un totale di 30 ore. Per info e iscrizioni scrivere a commerciale@alfeacinematografica.com, oppure contattare gli organizzatori su WhatsApp o per telefono al numero335 1324485.