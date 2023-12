Corsi d’estetica e meccatronica

La Regione Toscana ha riconfermato a Santa Croce sull’Arno due percorsi alternativi alla scuola superiore e gratuiti per chi partecipa. Nel Valdarno Inferiore sono operative Forium, con il suo percorso EA4 dedicato al settore dell’estetica e della bellezza, e Formatica Scarl con Mega4 a indirizzo meccatronica delle autoriparazioni (con Forium come partner).

Nonostante le iscrizioni saranno possibili soltanto dal mese di gennaio tramite il portale “Scuola in Chiaro” del Miur indicando la propria scelta e inserendo il relativo codice meccanografico (PICF00900Q per estetista e PICF01100Q per meccatronica), sarà già possibile per gli studenti delle terze medie e le loro famiglie conoscere questa opportunità con l’ open day giovedì 14 dicembre alle 14.30 e alle 15.30.

Nei due percorsi, che vedranno il loro avvio a settembre 2024, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica professionale 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso "tradizionale", infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.